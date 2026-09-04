Compró electrodomésticos por más de $2 millones con cheques robados y quedó detenido

El hombre compró en un comercio con cheques de una cuenta bancaria cerrada

Un hombre fue detenido este viernes en Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por una presunta estafa realizada mediante el uso de cheques robados.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en un trabajo coordinado con el Comando Radioeléctrico, luego de que el sospechoso regresara a un comercio para concretar una nueva compra.

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por un empleado de 48 años de un comercio de venta de electrodomésticos ubicado en la intersección de Urquiza y Posadas.

Compró electrodomésticos por más de dos millones de pesos

Según la denuncia, el pasado miércoles un cliente adquirió diversos artículos, entre ellos una heladera, un freezer, una cocina, calzado y un juego de mesa con sillas.

La compra fue abonada mediante un cheque de pago diferido por un monto superior a los dos millones de pesos.

Posteriormente, la mercadería fue enviada mediante un servicio de flete hasta una vivienda ubicada en el sector noroeste de Concepción del Uruguay.

Sin embargo, este viernes el comercio tomó conocimiento, a través de alertas emitidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (CECOM), de que el cheque utilizado para realizar el pago pertenecía a un lote de valores que registraban pedido de secuestro por robo.

Además, los cheques corresponderían a una cuenta bancaria que se encontraba cerrada.

El sospechoso volvió al comercio para realizar otra compra

Tras advertir la presunta maniobra, el comerciante constató que el mismo comprador se había comunicado nuevamente con el local para coordinar una segunda operación comercial durante la tarde.

Ante esta situación, personal de la División Investigaciones montó un operativo de vigilancia discreta en el comercio.

Cuando el hombre se presentó en el local con intenciones de concretar la nueva compra, los efectivos procedieron a interceptarlo y detenerlo. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial para su correcta identificación y quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Buscan recuperar la mercadería adquirida con los cheques

En paralelo, las autoridades policiales y judiciales solicitaron un mandamiento de registro y allanamiento para la vivienda donde habían sido entregados los electrodomésticos.

El objetivo es lograr el recupero de la totalidad de la mercadería que habría sido adquirida mediante los cheques denunciados como robados.

La investigación continúa y se llevan adelante las actuaciones sumariales correspondientes para esclarecer completamente la presunta maniobra y determinar el destino de los artículos adquiridos.