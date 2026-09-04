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El jefe de Williams aseguró que Colapinto "ocupa un lugar especial" en su vida

James Vowles reveló que mantienen contacto frecuente, a pesar de competir para escuderías rivales. “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”, reveló.

4 de Septiembre de 2026
Colapinto y Vowles tienen una relación especial a pesar de que el argentino compita con Alpine
Colapinto y Vowles tienen una relación especial a pesar de que el argentino compita con Alpine

James Vowles reveló que mantienen contacto frecuente, a pesar de competir para escuderías rivales. “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”, reveló.

En la antesala del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el jefe de Williams, James Vowles, dedicó un emotivo mensaje a Franco Colapinto y destacó el orgullo que siente por la evolución del piloto argentino en Alpine.

 

Vowles, quien impulsó el debut de Colapinto en la máxima categoría durante la temporada 2024, recordó el vínculo que construyeron y aseguró que trasciende lo deportivo. “Siempre, durante el resto de mi vida, él ocupará un lugar especial en mi corazón”, afirmó.

“Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”

 

El ingeniero británico contó que ambos siguen en contacto pese a defender los colores de equipos diferentes y valoró el crecimiento del pilarense desde su llegada a la Fórmula 1.

 

“Hablamos cada algunas semanas cuando tenemos la oportunidad de hacerlo”, reveló.

 

Además, recordó el momento en que Colapinto debió reemplazar a un piloto en Williams casi sin preparación: “Lo lanzamos hacia lo más profundo y nunca se quejó. Al contrario, dijo: ‘Voy a demostrarles que puedo hacerlo’”.

 

Sobre el presente del argentino, Vowles fue contundente: “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”.

 

Colapinto busca otro gran resultado en Monza

 

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva presentación con Alpine en el tradicional circuito de Monza, donde buscará sumar puntos en una temporada en la que ya tiene asegurada su continuidad con la escudería francesa hasta 2027.

 

El cronograma del Gran Premio de Italia, en horario argentino, continuará este sábado con la Práctica Libre 3 a las 7:30 y la clasificación a las 11:00, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 10:00.

Temas:

Franco Colapinto Williams alpine
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