Gimnastas de Paraná viajarán a un Torneo Nacional de Gimnasia Aérea

REDACCIÓN ELONCE
Gimnastas de Paraná se preparan para competir en el Torneo Nacional de Gimnasia Aérea y buscar su clasificación a Mar del Plata. Unos 60 participantes serán parte del certamen y sus familias impulsan distintas actividades para financiar el viaje.
El Torneo Nacional de Gimnasia Aérea tendrá representación de Paraná con deportistas del gimnasio Bienestar, que este domingo 6 de septiembre participarán de la competencia Argentino Baila. El certamen otorgará la posibilidad de clasificarse a una instancia que se desarrollará del 26 al 30 de noviembre en Mar del Plata.
Teresa Gómez dialogó con Elonce y brindó detalles sobre la participación de la delegación. “Nosotros hacemos ahora este 6 de septiembre el torneo Argentino Baila, lo cual nos clasifica para Mar del Plata desde el 26 al 30 de noviembre, donde presentamos ritmos y aeróbicas”, explicó.
La institución trabaja con niños y jóvenes de diferentes edades, desde las categorías minis babies hasta juveniles. Para esta competencia en particular, la delegación contará con alrededor de 60 participantes, que tendrán la oportunidad de mostrar el trabajo realizado durante su preparación.
Las familias juntan fondos para acompañar a los gimnastas
Además del entrenamiento deportivo, la participación en las competencias demanda un importante esfuerzo de las familias para afrontar los gastos. Por ese motivo, padres y allegados organizaron distintas propuestas destinadas a reunir fondos para acompañar a los deportistas.
“Los papás este domingo van a poner una cantina para recaudar fondos. Ya hicieron un bingo y ahora en septiembre van a hacer otro más y luego una fiesta de disfraces”, contó Gómez sobre las actividades que se llevan adelante para colaborar con los viajes.
La referente también destacó especialmente el acompañamiento familiar que busca garantizar durante las competencias. “Siempre pido que cada papá acompañe su niño, que eso es importante. Siempre los llevo con un papá o una mamá”, exclamó.
Delegaciones de diferentes puntos del país
El certamen reunirá a participantes de distintas provincias y localidades, lo que permitirá que los gimnastas paranaenses compartan la experiencia con delegaciones provenientes de otros puntos del país.
Sobre la convocatoria prevista para esta edición, Gómez destacó: “Este año viene un montón de gente de afuera, vienen de Buenos Aires, del interior de Entre Ríos (Aranguren, Diamante, Gualeguaychú) y Santa Fe”.
La variedad también estará presente en las disciplinas que se exhibirán durante la competencia. Entre los ritmos que forman parte de la propuesta se encuentran urbano, contemporáneo, reggaetón y hip-hop, mientras que dentro de la gimnasia aeróbica habrá aerobic, coreográfica y aeróbica deportiva.
El objetivo de llegar a Mar del Plata
La competencia del 6 de septiembre será una instancia clave para los integrantes del gimnasio Bienestar, ya que permitirá buscar la clasificación para el encuentro previsto entre el 26 y el 30 de noviembre en Mar del Plata.
Los deportistas llegarán al torneo después de un período de preparación en las diferentes disciplinas. A la actividad de los gimnastas se sumó el trabajo de sus familias, que impulsaron eventos solidarios para conseguir los recursos necesarios y sostener la participación en las competencias.
De esta manera, los aproximadamente 60 representantes afrontarán un nuevo desafío con el objetivo de obtener la clasificación y llevar sus presentaciones de ritmos y gimnasia aeróbica a la instancia de Mar del Plata.