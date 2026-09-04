Diarco cerró otra sucursal, despidió trabajadores y ya clausuró tres locales en menos de un mes

Diarco cerró otra sucursal como parte del proceso de reestructuración que lleva adelante ante la caída de las ventas de consumo masivo y el incremento de los costos operativos. La mayorista bajó definitivamente la persiana de su establecimiento ubicado en Jáuregui, partido bonaerense de Luján.

La decisión implicó la pérdida de alrededor de 30 puestos de trabajo directos y representó el tercer cierre de un punto de venta de la compañía en menos de un mes dentro de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente, según publicó iProfesional, habían dejado de funcionar locales situados en Zárate y Tres Arroyos.

El nuevo cese de actividades se sumó a las clausuras que la empresa aplicó tiempo atrás en Lanús Oeste, Sáenz Peña, Concepción y las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Concordia. En el sector mayorista no descartaron nuevas medidas antes de finalizar 2026 si la demanda no muestra señales de recuperación.

Un local que funcionaba desde 2021

La sucursal de Jáuregui estaba instalada a la altura del kilómetro 72 de la vieja ruta nacional 5. Había abierto sus puertas a principios de 2021, durante la pandemia de coronavirus, y permaneció en funcionamiento durante más de cinco años.

Su instalación había generado cuestionamientos entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes plantearon ante el Concejo Deliberante que la llegada del autoservicio mayorista podía afectar las ventas de los negocios de cercanía.

Finalmente, el desplome de la facturación y la incidencia de los costos fijos determinaron el cierre definitivo. La empresa no informó cuál será el destino laboral de las personas que se desempeñaban en el establecimiento.

Tres cierres en menos de un mes

A principios de agosto, Diarco había cesado las actividades de una sucursal ubicada en el microcentro de Zárate, inaugurada apenas seis meses antes. La facturación obtenida durante los primeros meses de 2026 no habría alcanzado para cubrir sus gastos operativos.

Sin embargo, la firma mantuvo en funcionamiento su casa central en esa localidad. La medida se limitó al salón comercial ubicado en la zona céntrica, cuyo nivel de actividad resultaba insuficiente para sostener la estructura.

Pocos días después, el viernes 21 de agosto, la compañía interrumpió sorpresivamente las operaciones de su sucursal ubicada sobre avenida San Martín, en Tres Arroyos. El cierre afectó la continuidad de al menos una docena de empleos.

Góndolas llenas y un cierre sorpresivo

En Tres Arroyos, el cese fue comunicado mediante carteles con la leyenda “Cerrado al público” colocados en los accesos. Las góndolas todavía se encontraban abastecidas con mercadería cuando se produjo la interrupción de las actividades.

La decisión no había sido anticipada a los sindicatos del sector ni informada mediante un comunicado oficial. Incluso después del cierre, el establecimiento continuaba figurando como activo en algunos de los canales digitales de la empresa.

Ese local había comenzado a funcionar en marzo de 2020. Con el paso del tiempo, modificó su formato mayorista tradicional y avanzó hacia la atención directa al público en general, como una estrategia destinada a sostener la facturación.

El antecedente de Entre Ríos

El proceso de reducción de la estructura de Diarco ya había alcanzado a Entre Ríos con los cierres de sus sucursales de Gualeguaychú y Concordia. Ambas medidas formaron parte del repliegue aplicado en puntos de venta con menores niveles de facturación.

La compañía buscó concentrar su actividad en las unidades consideradas más rentables y reducir su presencia en aquellas plazas donde los ingresos no permitían compensar los costos de funcionamiento.

Hasta el momento, la empresa no precisó cuál fue el destino de las nóminas de trabajadores afectadas por los cierres. Tampoco comunicó oficialmente si se concretarán nuevas clausuras durante los próximos meses.

La crisis alcanza a otras cadenas

Las dificultades no se limitaron a Diarco. La reducción del consumo, los menores plazos de financiamiento otorgados por los proveedores y las dificultades para trasladar los costos a los precios finales también afectaron a otras empresas del sector.

La cadena Caromar se presentó en concurso preventivo de acreedores con el propósito de ordenar sus compromisos financieros y evitar la quiebra. La medida evidenció los problemas de liquidez que atraviesan distintas firmas vinculadas al comercio mayorista.

Por su parte, Yaguar registró resultados negativos en sus balances trimestrales y avanzó con un programa que incluyó la reducción de superficies comerciales, retiros voluntarios y cierres de sucursales con márgenes deficitarios.

Preocupación por los puestos de trabajo

El cierre del local de Jáuregui volvió a generar preocupación por la pérdida de fuentes laborales en el corredor bonaerense de la ruta 5. Los cerca de 30 puestos afectados se sumaron a los correspondientes a otras sucursales clausuradas.

Comerciantes y actores de la cadena de distribución advirtieron que la falta de liquidez y la contracción en la compra de productos básicos continúan presionando sobre la rentabilidad de supermercados y mayoristas.

Ante la demora en la recuperación del consumo masivo, las empresas revisan sus planes de negocios y reducen sus estructuras. En ese contexto, el cierre de establecimientos con balances negativos se consolidó como una de las principales medidas de ajuste del sector.