Fue a jugar al fútbol con su hermano, se descompensó en la calle y murió

Un hombre de 37 años murió este miércoles por la noche en Rosario luego de sufrir una descompensación poco después de haber ido a jugar al fútbol junto a su hermano menor. La víctima fue identificada como Matías G.

El episodio ocurrió en Arengreen al 6000, cerca de la intersección de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación, en la zona sur de la ciudad santafesina.

Según la reconstrucción preliminar, después del partido Matías se quedó compartiendo una bebida con un conocido, mientras que su hermano Agustín, de 25 años, regresó a su domicilio.

Su hermano intentó reanimarlo

Alrededor de las 19.40, Agustín recibió un llamado en el que le informaron que su hermano se había descompensado y presentaba un paro cardiorrespiratorio.

El joven regresó rápidamente al lugar y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias arribó cerca de las 20.05 y continuó con las maniobras para intentar estabilizar al hombre.

Confirmaron su fallecimiento

Pese a los esfuerzos realizados, aproximadamente media hora después los profesionales constataron el fallecimiento de Matías.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó la descompensación ni si el hombre tenía antecedentes médicos. La muerte se produjo después de la jornada de fútbol, aunque las circunstancias médicas deberán ser establecidas.

Lugar del hecho.

Tras confirmarse el deceso, se dio intervención a la Policía de Investigaciones para realizar las actuaciones correspondientes en el lugar.

La Justicia intervino en el caso

El procedimiento quedó posteriormente a disposición de la Justicia y las actuaciones fueron remitidas a la comisaría 21ª de Rosario.

Los investigadores deberán determinar las causas precisas de la muerte y reconstruir los momentos previos a la descompensación.

El hombre había compartido horas antes un partido de fútbol con su hermano y posteriormente permaneció en la zona con un conocido, hasta que sufrió el episodio que derivó en su fallecimiento.