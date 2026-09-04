Accidente en Concordia dejó a una joven hospitalizada tras una maniobra de adelantamiento

Una joven de 21 años resultó lesionada este jueves por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en Concordia, en la intersección de avenida Eva Perón y calle Von Wernich.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.20 y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Saveiro y una motocicleta Yamaha FZ16 de 160 centímetros cúbicos. La camioneta era conducida por un hombre de 40 años, mientras que la joven circulaba al mando de la motocicleta.

La maniobra que se investiga

De acuerdo con la información policial, ambos vehículos transitaban por avenida Eva Perón en sentido sur-norte cuando se produjo el accidente.

Por causas que todavía se intentan establecer, la motociclista habría intentado sobrepasar a la camioneta por el sector izquierdo.

Luego de esa maniobra perdió el control del rodado y terminó involucrada en la colisión, según las primeras actuaciones realizadas en Concordia.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica en el lugar. Posteriormente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo observación de los profesionales.

Hasta el momento de emitirse el parte policial, todavía se aguardaba conocer el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas por la motociclista.

Trabajó Policía Científica

Personal de la Comisaría Tercera intervino inicialmente en el lugar del accidente y realizó las primeras actuaciones.

También trabajaron efectivos de la División Policía Científica, encargados de efectuar las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

La investigación continuará con el análisis de esas medidas para establecer con precisión la mecánica del accidente registrado durante la noche en Concordia.