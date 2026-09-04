Amplían en $250.000 millones los fondos para pagar deudas previsionales

El Gobierno nacional amplió en $250.000 millones los fondos para pagar deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente, incluidos retroactivos derivados de ajustes en jubilaciones y obligaciones correspondientes a acuerdos de reparación histórica. Con la modificación, el límite previsto para 2026 asciende a $962.288 millones.

La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 26/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que introdujo una amplia modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional.

Esta decisión contempla además refuerzos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinados al pago de prestaciones previsionales, asignaciones familiares, prestación por desempleo, transferencias al PAMI y otros programas sociales.

El artículo 3 de la decisión elevó específicamente en $250.000 millones el límite que había sido establecido en el Presupuesto 2026 para atender determinadas obligaciones previsionales.

De esta manera, el monto autorizado quedó fijado en $962.288 millones para el pago de deudas reconocidas en sede judicial y administrativa, además de aquellas establecidas mediante acuerdos transaccionales celebrados bajo la Ley 27.260.

También están contemplados los retroactivos originados en ajustes practicados sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuya administración está a cargo de ANSES.

No se trata de un aumento para todos los jubilados

La modificación presupuestaria no establece un nuevo aumento general de las jubilaciones ni dispone un bono adicional para todos los beneficiarios de ANSES. El incremento de $250.000 millones corresponde específicamente al límite disponible para afrontar las deudas previsionales contempladas por la legislación.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete resolvió incrementar otras partidas de ANSES para incorporar el impacto de la movilidad previsional sobre las prestaciones que paga el organismo.

El mismo criterio se aplicó a las asignaciones familiares, cuyo presupuesto también fue reforzado para afrontar los efectos derivados de la actualización de los montos.

Desempleo, PAMI y Plan 1000 Días

La modificación presupuestaria también alcanzó a la prestación por desempleo. El Gobierno explicó que fue necesario reforzar los fondos como consecuencia del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido previamente por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

Además, se incrementaron partidas correspondientes al Plan 1000 Días, destinado a la atención y cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia.

ANSES recibirá asimismo mayores créditos presupuestarios vinculados con las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), provenientes de las retenciones efectuadas sobre los haberes previsionales.

Pensiones no contributivas y subsidio extraordinario

La decisión también dispuso incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al pago de pensiones no contributivas, con el objetivo de afrontar el incremento de los haberes derivado del mecanismo de movilidad previsional.

Asimismo, el Gobierno reforzó el crédito correspondiente al subsidio extraordinario para beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La norma no establece en su articulado un nuevo monto individual para ese subsidio, sino que realiza una adecuación presupuestaria para afrontar el pago de obligaciones ya contempladas.

Más fondos para vacunas, medicamentos y hospitales

La modificación del Presupuesto 2026 abarca además al sistema sanitario nacional. Se reforzaron partidas del Ministerio de Salud para adquirir vacunas y medicamentos, financiar servicios logísticos y comprar equipamiento destinado a diferentes programas.

También se incrementaron recursos para sostener los gastos de funcionamiento de hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

Por otra parte, la decisión contempla adecuaciones para la Dirección Nacional de Vialidad destinadas a atender gastos de funcionamiento y avanzar con “obras prioritarias activas”, aunque el texto principal de la medida no individualiza cuáles son esas obras.

Otras modificaciones del Presupuesto

La adecuación comprende además fondos destinados al servicio de la deuda pública, la Secretaría de Trabajo, ARCA, retiros y pensiones de las fuerzas de seguridad y militares, así como partidas para organismos y empresas estatales.

También se modificó el presupuesto de Vialidad Nacional y se incorporaron adecuaciones relacionadas con la Ventanilla Única de Comercio Exterior.