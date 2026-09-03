Fin de las pensiones vitalicias en Entre Ríos: cuánto cobran los 11 beneficios vigentes y qué cambia desde ahora

El fin de las pensiones vitalicias en Entre Ríos impedirá que quienes ocupen en el futuro la Gobernación o Vicegobernación accedan automáticamente a un beneficio previsional por haber ejercido durante cuatro años. El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, confirmó a Elonce que actualmente existen 11 beneficios otorgados bajo el régimen derogado, los cuales continuarán vigentes porque la nueva normativa no tiene efectos retroactivos.

Pensiones vitalicias en Entre Ríos (fuente Nunca Es Tarde)

“Hace más de 60 años que había vigente una ley que, por haber ocupado un cargo durante cuatro años como gobernador o vice, uno tenía acceso a una pensión vitalicia”, explicó Bagnat. Según indicó, se trataba del único beneficio dentro del sistema previsional entrerriano al que podía accederse exclusivamente por haber ejercido un determinado cargo durante ese período.

El funcionario estimó que cada pensión ronda actualmente los 7,8 millones de pesos y señaló que las 11 prestaciones que se liquidan representan alrededor de 81 millones de pesos mensuales. Aclaró, sin embargo, que no todos los beneficiarios necesariamente son exgobernadores o exvicegobernadores, ya que en algunos casos la prestación puede corresponder a un viudo o una viuda.

Qué ocurrirá con las 11 pensiones que ya fueron otorgadas

Bagnat remarcó que la derogación no significa que la Caja dejará de pagar inmediatamente las prestaciones existentes. “Las leyes no son retroactivas. Los beneficios que ya fueron otorgados con la ley que se derogó tienen vigencia de ley. Lo que no se hace es gestionarlas de acá en adelante”, explicó.

De esta manera, quienes ya obtuvieron el beneficio conservarán el derecho, mientras que no podrán generarse nuevas pensiones bajo el régimen eliminado.

El presidente de la Caja también explicó a Elonce qué sucede cuando alguno de los beneficiarios asume posteriormente otra función pública. En esos casos, si el nuevo cargo genera aportes previsionales, corresponde suspender temporalmente el cobro de la pensión.

Pensiones vitalicias en Entre Ríos (fuente Nunca Es Tarde)

“Los que la han gestionado y están cumpliendo actualmente cargos, lo que hacen es solicitar la suspensión del cobro del beneficio mientras están cumpliendo y cobrando el otro cargo”, indicó. Si esa solicitud no se realiza, agregó, la Caja puede detectar la incompatibilidad mediante cruces de información y disponer la suspensión de oficio.

Una vez finalizada la función pública que originó la incompatibilidad, el beneficiario puede acreditar esa situación para solicitar nuevamente la liquidación de la prestación.

Frigerio y Aluani serán los primeros sin acceso al régimen

La eliminación fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, y tanto el mandatario como la vicegobernadora Alicia Aluani quedarán alcanzados por el nuevo esquema.

Bagnat señaló que ambos ya habían anticipado que no gestionarían el beneficio y que, con la derogación de la normativa, tampoco tendrán legalmente la posibilidad de solicitarlo cuando terminen sus mandatos.

El gobernador Rogelio Frigerio y su vice Alicia Aluani.-

Para el titular del organismo previsional, el impacto económico de la medida es reducido frente al volumen total de jubilaciones y pensiones que administra la Caja, pero consideró que posee una relevancia mayor desde el punto de vista de la equidad del sistema.

“Es importante desde el punto de vista de la percepción de la gente, de que no haya más, de que solamente en Entre Ríos te puedas jubilar si cumplís con los años de aporte y con la edad que corresponde”, sostuvo.

Según explicó, al comenzar la actual gestión detectaron que las denominadas “jubilaciones de privilegio” figuraban entre las cuestiones que generaban mayor cuestionamiento social respecto del funcionamiento del sistema previsional.

La diferencia con una jubilación ordinaria

Bagnat aclaró que haber sido gobernador, vicegobernador, legislador o intendente no impide que una persona acceda posteriormente a una jubilación ordinaria, siempre que reúna los requisitos generales de edad y años de aportes.

La diferencia central es que el régimen ahora derogado permitía obtener una pensión vitalicia exclusivamente por haber ocupado durante cuatro años la Gobernación o Vicegobernación.

Fin de las pensiones vitalicias en Entre Ríos: cuánto cobran los 11 beneficios vigentes y qué cambia desde ahora

“Nadie por haber sido cuatro años legislador puede gestionar una jubilación. Esos cuatro años de legislador hicieron aportes, pero necesita 26 más para jubilarse”, ejemplificó.

El funcionario mencionó durante la entrevista los casos de los exgobernadores Jorge Busti y Sergio Urribarri ante una consulta periodística y confirmó que sus situaciones corresponden a beneficios ordinarios vinculados con aportes, y no a la pensión vitalicia por haber ocupado la Gobernación.

Septiembre, primer mes con cambios de la reforma previsional

Bagnat también brindó detalles sobre la implementación de la reforma previsional provincial y anticipó que septiembre será el primer mes en el que comenzarán a aplicarse plenamente algunos de sus principales puntos.

Uno de ellos será la unificación del mecanismo de movilidad. Según explicó, los aproximadamente 67.000 jubilados provinciales recibirán el mismo porcentaje de movilidad, tomando como referencia el escalafón con mayor cantidad de aportantes, que actualmente corresponde al sector docente.

“En el mes de septiembre ya todos los jubilados de la provincia son jubilados provinciales que van a recibir la misma movilidad todos”, sostuvo.

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.-

Al mismo tiempo, la Caja continúa procesando un stock de trámites y turnos otorgados antes de la sanción y promulgación de la reforma. Bagnat estimó que la depuración y resolución de esos expedientes demandará trabajo hasta fin de año.

Los primeros beneficios correspondientes íntegramente al nuevo régimen comenzarían a procesarse entre octubre y principios de noviembre, cuando lleguen los turnos otorgados después de la sanción de la normativa.

Aportes solidarios y diálogo por la reglamentación

Entre las disposiciones que comienzan a aplicarse, Bagnat mencionó el aporte solidario del 3% para empleados activos con remuneraciones superiores a los tres millones de pesos.

También detalló modificaciones en los aportes patronales: de acuerdo con su explicación, será de tres puntos para los escalafones deficitarios y de 1,5 puntos para aquellos que no presentan déficit.

Mientras avanzan estos cambios, la Caja trabaja en la reglamentación junto con distintos sectores. Bagnat indicó que mantuvieron encuentros con UPCN, jubilados vinculados con ATE y ATER y representantes de la Magistratura, además de reuniones previstas con representantes docentes.

El objetivo, afirmó, es intercambiar borradores y buscar consensos antes de completar las reglamentaciones pendientes. “Estamos intercambiando ideas para lograr la mejor resolución, que despeje conflictos y que deje a todos satisfechos en cuanto a que se está aplicando correctamente”, expresó.

Con la eliminación del régimen especial y la implementación progresiva de la reforma, la Caja busca que el sistema previsional entrerriano quede basado en los requisitos generales de edad y años de aportes, mientras los 11 beneficios vitalicios concedidos bajo la legislación anterior seguirán vigentes por tratarse de derechos ya otorgados.