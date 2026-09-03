Se suspendió el paro en aeropuertos y vuelven a negociar por los reclamos salariales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió levantar el paro de 48 horas que estaba previsto para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos del país. La suspensión se produjo luego de que se habilitara una instancia de diálogo con el Gobierno para abordar el conflicto.

La protesta había sido convocada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y contemplaba asambleas, movilizaciones y ceses de tareas durante dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

La medida podía generar demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones en distintas terminales, entre ellas Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Se abrió una negociación con el Gobierno

Con la suspensión del paro, la actividad en los aeropuertos podrá desarrollarse sin las interrupciones que estaban previstas para ambas jornadas. De todos modos, los pasajeros deberán mantenerse atentos a eventuales modificaciones realizadas previamente por las compañías aéreas.

La decisión de ATE llegó después de que se abriera un canal de negociación con las autoridades nacionales. El objetivo será buscar una salida a los reclamos que originaron la convocatoria de la medida de fuerza.

Entre los planteos del sindicato aparecen adicionales salariales que, según denunció, permanecen pendientes desde enero, además del pedido de discutir condiciones laborales y recursos para distintas áreas operativas.

Cuáles son los reclamos de ATE

El gremio cuestiona también la situación salarial de los trabajadores de ANAC y reclama financiamiento para sectores como el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y las áreas encargadas de fiscalizar la actividad aeroportuaria.

Otro de los puntos planteados está relacionado con las obras que se desarrollan en Ezeiza. Desde ATE sostienen que determinadas áreas necesitan mayores partidas para acompañar la ampliación y las nuevas exigencias operativas.

El conflicto había escalado durante las últimas horas, luego de que el Gobierno intimara al sindicato a garantizar al menos el 75% de las prestaciones por considerar a la actividad aeronáutica comercial como un servicio esencial.

Quedó suspendida la medida de 48 horas

La protesta inicialmente iba a desarrollarse durante este jueves 3 y viernes 4 de septiembre y tenía alcance federal, con participación prevista de trabajadores en más de 27 aeropuertos.

Durante las franjas de paro, ATE había anticipado que mantendría los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados con el traslado de órganos, mientras el Gobierno exigía una prestación mínima más amplia.

Con la apertura del diálogo, el sindicato suspendió finalmente la medida y las partes buscarán avanzar en una negociación para resolver los puntos pendientes y evitar nuevas complicaciones en la operatoria aérea.