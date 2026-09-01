Paro universitario: “No queremos más docentes cobrando por debajo de la línea de pobreza”

El paro universitario convocado por las federaciones docentes y no docentes se realizará este miércoles, luego de que una nueva instancia paritaria terminara sin acuerdo. La secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, explicó a Elonce que el reclamo se centró en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición de los salarios del sector.

“Tenemos una ley de Financiamiento Universitario que ha sido refrendada numerosas veces por las cámaras. Además, anoche salió un fallo donde nuevamente nos volvían a dar la razón y dejar firme la cautelar, donde se exige la aplicación de los artículos que se refieren a salarios y a becas”, expresó Cáceres Sforza.

Según explicó la dirigente gremial, el reclamo salarial planteado por las federaciones se basa en los parámetros contemplados por la normativa. “Hoy, según la Ley de Financiamiento Universitario lo que nos deben es un 31% aproximadamente. Este no es un número que sale de un capricho de las Federaciones, sino que es un cálculo establecido en la Ley en relación a la pérdida salarial que hemos sufrido. Nosotros hemos perdido mucho más que el 31%, pero este sería un piso para decir que no estamos con un salario de pobreza”, exclamó.

Cuestionaron la propuesta salarial del 3%

Cáceres Sforza también expuso cuál es, según el sindicato, la situación salarial de los trabajadores universitarios. En ese sentido, señaló diferencias entre quienes recién comienzan la actividad y aquellos que acumulan varios años de antigüedad.

“Para que tengan una idea, un docente con 10 años de antigüedad está cobrando $660.000. Uno que recién inicia $200.000. Es, en ese marco, que hoy las Federaciones docentes y no docentes fueron a esta reunión paritaria esperando que se negociara y se hablara de la aplicación. Venimos teniendo los fallos a nuestro favor y se esperaba, aunque sea un plan de pagos”, manifestó.

Sin embargo, sostuvo que la respuesta obtenida durante la negociación estuvo lejos de las pretensiones sindicales. “No solo que eso no exigió, sino que nos ofrecen un 3% para cobrar en octubre. En ese marco, todas las federaciones docentes y no docentes salen a anunciar este paro mañana en expresión de esta bronca que genera que, en el marco de tener una ley y los fallos, el Gobierno siga en desacato e incumpliendo la ley”, exclamó.

Cómo será el paro universitario

La medida implicará la ausencia de los docentes en sus lugares de trabajo y también contará con la adhesión de los trabajadores no docentes. De acuerdo con lo anticipado por la representante de Sitradu, el alcance de la protesta repercutirá directamente sobre el funcionamiento de las unidades académicas.

“Es no ir a los lugares de su trabajo y, a su vez, los no docentes van a hacer el paro y las facultades van a estar cerradas. Eso casi siempre nos obliga a nosotros a repensar, pero sobre todo a visibilizar cuál es la situación de las universidades nacionales, en el marco que en el Gobierno de Milei hace rato viene queriendo decir que no hay conflicto, que con los aumentos que nos quieren dar por decreto se resuelve todo, pero seguimos insistiendo que lo mínimo innegociable es la aplicación de la ley”, aseguró.

De esta manera, la protesta tendrá como eje tanto la cuestión salarial como el reclamo por el cumplimiento de la normativa de financiamiento. Desde el sector gremial sostuvieron que las resoluciones judiciales mencionadas reforzaron el planteo que vienen realizando.

El reclamo por los salarios universitarios

La dirigente indicó que las federaciones esperaban que la reunión paritaria permitiera discutir alguna modalidad para avanzar con la recomposición reclamada. Ante la falta de acuerdo, resolvieron impulsar la medida de fuerza de este miércoles.

El conflicto universitario mantiene así como uno de sus puntos centrales la diferencia entre el porcentaje reclamado por las organizaciones sindicales y la propuesta salarial que, según informó Sitradu, fue presentada durante la negociación.

“Seguimos en la exigencia de que se cumpla la ley y que no haya más docentes y no docentes cobrando por debajo de la línea de la pobreza”, cerró Cáceres Sforza en diálogo con Elonce.