La Escuela de Circo Larissa continuará en Paraná y reanudó sus clases

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Circo Larissa continuará funcionando y ya retomó sus actividades. El secretario de Cultura, Rubén Clavenzani, confirmó a Elonce que no cerrará y anticipó que seguirá en un espacio municipal.
La Escuela de Circo Larissa continuará funcionando en Paraná y ya reanudó sus clases, según confirmó el secretario de Cultura de la Municipalidad, Rubén Clavenzani. El funcionario despejó las versiones sobre un posible cierre después de una reunión con familias, trabajadores y alumnos, y aseguró que se buscará garantizar su funcionamiento en un espacio perteneciente al municipio.
“Tuvimos una reunión intensa ayer, muy buena y siempre necesaria con los papás, con el personal de la escuela de circo y con algunos alumnos. La escuela de circo nunca se dijo que se iba a cerrar. A veces opera un teléfono roto y a veces hay que tomar conciencia y un mea culpa y decir que las cuestiones comunicacionales llegan tarde”, expresó Clavenzani.
El funcionario reconoció que pudieron existir dificultades en la circulación de la información y remarcó que el tema también fue analizado junto a la intendenta Rosario Romero y otros integrantes del gobierno municipal. En ese marco, ratificó que la decisión es sostener el proyecto.
“La escuela de circo no se cierra”
“Es posible, pero tampoco en la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana está cruzada de brazos. Nosotros tenemos actividades todos los días y en todos los horarios. A veces hay información tardía y a veces puede darse que no haya sido en tiempo y forma de información. Pero, en principio, hoy estuvimos reunidos con la intendenta Rosario Romero, con otros asesores y coordinadores. La escuela de circo no se cierra, es una escuela que está viva. Hay falencias en el edificio. Obviamente se llamó a licitación, son cuestiones del pliego licitatorio”, agregó.
Las dificultades edilicias fueron uno de los puntos centrales de la situación. En ese sentido, Clavenzani indicó que se avanzará con obras en el Centro Cultural Gloria Montoya y confirmó que el establecimiento conservará su denominación.
“Sé que hay una empresa de Paraná y se entra en obra el centro cultural Gloria Montoya, que va a mantener su nombre. No solo es a pedido de una de sus hijas, sino también es la voluntad política de la intendenta y de todo el equipo”, afirmó.
Las clases ya fueron reanudadas
En paralelo con las obras previstas, el municipio trabaja en la reorganización de las actividades y del personal. Clavenzani explicó que hubo una propuesta para trasladar la Escuela de Circo, pero que la alternativa planteada inicialmente no respondió a las necesidades expresadas por quienes integran el espacio.
“Por otro lado, el personal se redistribuye donde hubo una propuesta para la escuela de circo que no satisfizo las necesidades. Fuimos con la coordinadora, escuchamos, pero la escuela continúa. Ya se reanudaron las clases. Solo hubo una demora de pagos, pero la única vez que se produjo esa demora producto de una cuestión burocrática que tiene que ver con la renovación de los contratos”, sostuvo.
De esta manera, el secretario municipal diferenció las dificultades administrativas y edilicias de la continuidad del proyecto. Según afirmó, las clases volvieron a desarrollarse y la intención oficial es encontrar una alternativa que permita mantener la actividad mientras se avanza con las intervenciones previstas.
Continuará en un espacio municipal
Uno de los planteos realizados durante las conversaciones estuvo relacionado con el lugar donde seguirá funcionando la institución. Sobre ese punto, Clavenzani aseguró que se tuvo en cuenta el pedido formulado por los docentes.
“La escuela de circo va a continuar en un ámbito catastralmente municipal, que es lo importante y fue el pedido de los profesores”, detalló el funcionario a Elonce.
Así, desde la Municipalidad buscaron despejar las dudas que habían surgido alrededor del futuro de la Escuela de Circo Larissa. Mientras avanzan las obras previstas para el Centro Cultural Gloria Montoya, las autoridades aseguraron que la actividad continuará, con las clases nuevamente en marcha y la definición de un espacio municipal para sostener su funcionamiento.