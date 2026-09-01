“Ya estamos endeudados hasta la cabeza”: la angustia de trabajadores de Granja Tres Arroyos de Buenos Aires

Trabajadores de Granja Tres Arroyos manifestaron este martes su preocupación por la continuidad de 200 puestos de trabajo tras la suspensión de actividades en la planta de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Denunciaron atrasos salariales, deudas familiares y falta de explicaciones sobre el futuro de la fábrica, paralizada desde el lunes “hasta nuevo aviso”.

“Hace 24 años que trabajo en Granja. Dejé toda la vida adentro. Así como la vi crecer, hoy la vemos en el suelo. Estamos acá todos desamparados porque nadie viene a dar la cara”, expresó uno de los empleados en diálogo con C5N.

El trabajador relató que también buscaron respuestas en el municipio. “Venimos a pedir explicaciones a la intendencia. Lo único que nos dijeron es que iban a intentar intervenir, pero nunca pasó nada”, sostuvo. Además, advirtió que entre sus compañeros hay personas que alquilan y atraviesan dificultades para sostener sus viviendas.

“Ya estamos endeudados hasta la cabeza”

Otro empleado describió el impacto de la incertidumbre sobre su descanso y su estado emocional. “Yo ya hace más de un mes que no vengo durmiendo. La cabeza te juega en contra. Mirá cómo estoy temblando, ya no doy más”, manifestó ante las cámaras.

La falta de ingresos regulares lo llevó a recurrir al crédito para afrontar sus gastos. “Ya estamos endeudados hasta la cabeza. No podemos más. Con tarjeta, y tuve que sacar un préstamo también que, bueno, gracias a Dios lo voy llevando adelante, pero ahora con los intereses ya no lo puedo abarcar más”, relató.

El mismo trabajador señaló que algunos compañeros atravesaron problemas de salud, sin que en la entrevista se aportaran precisiones médicas sobre sus causas. “Tenemos compañeros que ya están mal de salud. Estamos mal porque tengo un compañero al que le agarró un ACV, otros que han tenido ataques de pánico, que les han agarrado cosas, y estamos acá luchándola, pero nadie nos ha dado una explicación”, expresó.

Los salarios en cuotas y las concesiones de los empleados

Damián López, otro de los trabajadores afectados, recordó que el personal había aceptado modificaciones en sus ingresos ante las dificultades de la empresa.

“Lamentablemente, la situación que estamos pasando es fea. Vale recordar que nos dijeron hace dos años atrás que nos iban a sacar un 9% del sueldo, lo cual aceptamos”, afirmó.

Según su testimonio, luego se sumó el pago fraccionado de los haberes, que tampoco se completó. “Dijeron que nos iban a pagar en cuotas. La verdad es que pagaron una cuota o dos, y no nos pagaron más”, denunció.

Los empleados señalaron que los problemas salariales se extendieron durante meses. La suspensión de las actividades profundizó su preocupación: además de reclamar lo adeudado, pidieron explicaciones sobre la posibilidad de volver a trabajar y expresaron temor por un cierre definitivo.

La paralización de la planta y la deuda de la empresa

La compañía argumentó razones operativas y productivas para interrumpir la actividad en Capitán Sarmiento. La medida fue comunicada “hasta nuevo aviso”, sin una fecha de reanudación informada en el material difundido.

La situación se sumó a otros antecedentes: a principios de agosto se había informado el cierre de una planta en Concepción del Uruguay, con 250 despidos, además de suspensiones de actividad en Córdoba y Pilar.

En el plano financiero, Granja Tres Arroyos solicitó la convocatoria de acreedores frente a un pasivo de US$350,9 millones, mientras negociaba una reestructuración de su deuda. En diciembre de 2024 había ingresado a un procedimiento preventivo de crisis, con retiros voluntarios y cumplimiento de obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.