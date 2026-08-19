Granja Tres Arroyos: suman alivio fiscal y asistencia para los trabajadores afectados

La Provincia amplió la asistencia a trabajadores de Granja Tres Arroyos con subsidios, alimentos, beneficios eléctricos, atención sanitaria y alivio fiscal. Además, Entre Ríos impulsará una mesa conjunta con Córdoba y Buenos Aires ante la crisis de la empresa.
El Gobierno provincial amplió las medidas de asistencia para los trabajadores afectados por la crisis de Granja Tres Arroyos, cuya planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, permanece paralizada desde fines de mayo. El esquema contempla ayuda alimentaria, subsidios económicos, beneficios sobre la tarifa eléctrica, atención sanitaria y un régimen especial de alivio fiscal.
Entre las últimas medidas se encuentra un decreto del Poder Ejecutivo destinado a trabajadores despedidos de la planta. El régimen establece la condonación del 100% de intereses y multas correspondientes a deudas de los impuestos Inmobiliario y Automotor de 2026 y extiende sus vencimientos hasta el 31 de marzo de 2027.
El beneficio será aplicado automáticamente sobre la base del listado remitido por la Secretaría de Trabajo, por lo que los alcanzados no deberán realizar trámites. Las deudas podrán cancelarse hasta el 31 de marzo de 2027 en un pago único o mediante seis cuotas mensuales sin interés desde el 10 de mayo de ese año.
Subsidios y asistencia alimentaria
Desde el comienzo del conflicto, el Ejecutivo provincial entregó 1.900 módulos alimentarios, distribuidos en dos tandas de 950 unidades. Según se informó oficialmente, este acompañamiento continuará durante las próximas semanas.
También fueron gestionados 825 subsidios individuales por 200.000 pesos, actualmente en proceso de pago. La Provincia confirmó además un segundo desembolso para extender la cobertura hasta alcanzar a 1.075 trabajadores afectados por la situación de la compañía avícola.
En cuanto a los servicios básicos, 525 trabajadores recibieron una tarifa social diferenciada de energía eléctrica durante dos bimestres. El beneficio fue posteriormente prorrogado por otros dos períodos y, en paralelo, se gestionó ante Enersa un esquema para refinanciar y postergar las deudas por consumo eléctrico.
Atención sanitaria para los trabajadores
Otra de las consecuencias del conflicto alcanzó la cobertura médica de los empleados. Ante los inconvenientes registrados en la obra social del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) por la falta de pagos de la empresa, la Provincia implementó una respuesta específica.
En conjunto con el Hospital Justo José de Urquiza se estableció un protocolo destinado a garantizar la atención y la provisión de medicamentos para aquellos trabajadores que padecen enfermedades crónicas.
El abordaje provincial busca de esta manera atender distintos efectos de la paralización de la planta, desde la pérdida o disminución de ingresos familiares hasta las dificultades para afrontar impuestos, servicios y prestaciones sanitarias.
Una mesa entre tres provincias
El conflicto de Granja Tres Arroyos excede a Entre Ríos. Por ese motivo, el Gobierno provincial anticipó que avanzará junto con Córdoba y Buenos Aires en la conformación de una mesa de trabajo entre los gobernadores y sus respectivos equipos.
El objetivo será coordinar acciones frente a una crisis empresarial que tiene consecuencias laborales en establecimientos ubicados en las tres jurisdicciones. En territorio entrerriano, la planta La China permanece sin actividad desde fines de mayo y se registraron despidos.
En Córdoba, la situación afecta a la planta Avex de Río Cuarto, donde la paralización alcanza a aproximadamente 350 trabajadores. En Buenos Aires, en tanto, el conflicto comprende las plantas de Pinazo, Wade II/CEISA y Wade I, donde se registraron suspensiones, atrasos salariales y una fuerte disminución de la actividad.
Sin acciones de cobro durante el régimen
En el caso particular del alivio tributario dispuesto en Entre Ríos, durante la vigencia del régimen especial tampoco podrán iniciarse acciones de cobro por las obligaciones comprendidas en el beneficio.
La combinación de la prórroga de vencimientos con la eliminación de intereses y multas apunta a disminuir temporalmente los compromisos económicos de los trabajadores despedidos mientras persista la situación derivada de la paralización.
Las medidas se sumaron así al esquema de asistencia que la Provincia desplegó desde el comienzo del conflicto, mientras se busca avanzar en una respuesta coordinada con Córdoba y Buenos Aires ante el impacto de la crisis de Granja Tres Arroyos en sus diferentes establecimientos.