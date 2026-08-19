El Gobierno lanzó la privatización del Belgrano Cargas: qué pasará con la línea Urquiza

La privatización del Belgrano Cargas incluirá la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El llamado será publicado en el Boletín Oficial y contempla 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.
La privatización del Belgrano Cargas comenzó a avanzar con el anuncio del Gobierno nacional de una Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza. El proceso comprenderá 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y vinculados con los principales puertos y pasos internacionales del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el llamado será publicado en el Boletín Oficial. El esquema previsto establecerá un régimen de acceso abierto a las vías y planes de inversiones obligatorias para quienes resulten adjudicatarios.
“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.
Inversiones y beneficios del RIGI
Según explicó el ministro, el proceso también contemplará la posibilidad de utilizar los beneficios establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”, precisó.
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el objetivo oficial será incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar la infraestructura ferroviaria. De acuerdo con la postura expresada por el Gobierno, la red acumuló durante décadas problemas de mantenimiento y falta de inversiones suficientes.
Caputo cuestionó el desempeño del sistema estatal y afirmó: “Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.
El diagnóstico sobre Belgrano Cargas
De acuerdo con la información oficial, al comienzo de la actual gestión Belgrano Cargas y Logística S.A. presentaba dificultades operativas y financieras. Los informes mencionados por el Ejecutivo indicaron pérdidas económicas, deterioro de la infraestructura, descarrilamientos y problemas con el mantenimiento del material tractivo.
“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, sostuvo Caputo.
Con el nuevo esquema, el Ejecutivo planteó que los privados deberán aportar el capital, asumir el riesgo empresario y encargarse de la explotación, mientras que el Estado mantendrá las funciones de regulación, fiscalización y control. El sistema de acceso abierto permitirá, además, la participación de diferentes operadores ferroviarios bajo condiciones establecidas en la concesión.
Qué obras se proyectan para las tres líneas
Los contratos contemplarán Obras Obligatorias que deberán realizarse durante los primeros cinco años. También existirán obras optativas que podrán ser incorporadas por los oferentes y que serán consideradas durante la evaluación de las propuestas para la adjudicación.
Entre las intervenciones previstas para la Línea Belgrano se encuentra la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del denominado ramal azucarero. Para la Línea San Martín, el objetivo será rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad de su corredor principal.
En cuanto a la Línea Urquiza, que atraviesa la región mesopotámica, el plan contempla recuperar su ramal troncal. Esta línea forma parte de la red incluida en la concesión y resulta estratégica por su vinculación ferroviaria con el litoral argentino y los corredores internacionales hacia países limítrofes.
Qué ocurrirá con locomotoras y vagones
La licitación también permitirá que los futuros concesionarios puedan adquirir el material rodante correspondiente a cada una de las líneas. De esta manera, locomotoras y vagones actualmente vinculados con la operación podrán pasar al sector privado dentro de las condiciones establecidas en el proceso.
Los recursos obtenidos mediante la venta y el remate del material rodante serán destinados a un fideicomiso específico. Según informó el Gobierno, esos fondos servirán para financiar parcialmente las obras obligatorias comprometidas para recuperar la infraestructura ferroviaria.
El plazo de concesión de 50 años fue establecido con el argumento de brindar previsibilidad para inversiones ferroviarias de gran escala y con períodos extensos de recuperación. El Ejecutivo consideró que ese horizonte permitirá incentivar el mantenimiento y la renovación de la red durante toda la vigencia de los contratos.
El argumento del Gobierno para avanzar con la privatización
“El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”, expresó Caputo.
El ministro vinculó además la convocatoria con la política general del Ejecutivo sobre las empresas estatales. “Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”, concluyó.
La convocatoria forma parte del programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases. Una vez publicado formalmente el llamado, comenzará el proceso para seleccionar a los privados que tendrán a su cargo las concesiones de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza durante las próximas cinco décadas.