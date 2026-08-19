UADER destacó su rol estratégico para el desarrollo productivo y analizó los desafíos educativos

REDACCIÓN ELONCE
El rector de UADER, Luciano Filipuzzi, explicó a Elonce los estudios sobre la Hidrovía y el potencial portuario entrerriano. Además, advirtió sobre el impacto de la caída de la natalidad y planteó los desafíos que generan la virtualidad y las nuevas tecnologías.
UADER profundizó su participación en el análisis de problemáticas consideradas estratégicas para el futuro de Entre Ríos, con investigaciones sobre la Hidrovía, el desarrollo portuario, las nuevas tecnologías y las transformaciones del sistema educativo. El rector de la universidad, Luciano Filipuzzi, explicó a Elonce que el conocimiento generado por la institución busca convertirse en una herramienta para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.
Uno de los ejes centrales fue la conformación de un espacio institucional de investigación sobre la Hidrovía desde la Facultad de Ciencias de la Gestión. “Lo que se hizo ahora fue instaurarlo institucionalmente, por decir de alguna manera, en lo que es un observatorio, un laboratorio, específicamente en este caso, que va a ser y va a llevar adelante todos esos estudios de todos los aspectos”, explicó Filipuzzi.
El rector señaló que el análisis no estará limitado a las posibilidades económicas que ofrece la vía navegable. “Es importantísimo mantener el estudio, ver cómo se lleva adelante, qué impactos también, porque en el observatorio se ve también los impactos ambientales que pueda tener y todas las cuestiones que tengan que ver con con el medio ambiente y no solamente con la producción”, afirmó.
El potencial de los puertos entrerrianos
Filipuzzi consideró que Entre Ríos dispone de condiciones naturales para incrementar su participación en el movimiento productivo de la región. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de los puertos provinciales podría generar puestos de trabajo y permitir que una mayor proporción de la producción encuentre una salida por territorio entrerriano.
Al describir la situación actual, expresó: “Hoy casi el 97-98% sale por los puertos de la de la provincia de Santa Fe. Eso creo que nosotros debemos aprovechar, ya que naturalmente tenemos esa ventaja natural. También mencionó la posibilidad de captar parte de la producción de la Mesopotamia y evitar su traslado hacia terminales ubicadas del otro lado del río.
En ese marco, Filipuzzi remarcó que las investigaciones realizadas desde la universidad quedan disponibles para organismos públicos. “Todo lo que UADER genera se pone a disposición normalmente es abierto”, indicó. Según explicó, la información producida mediante estudios y relevamientos puede ser requerida posteriormente por distintas áreas gubernamentales para desarrollar acciones concretas.
Una universidad vinculada con la provincia
El rector vinculó esa concepción con el carácter provincial de la institución. “La idea que hemos tratado de llevar en Uader es que es una universidad provincial que se sostiene por el impuesto de todos los entrerrianos, debe necesariamente acompañar el desarrollo de la provincia”, manifestó.
Filipuzzi aclaró que ese concepto de desarrollo excede la actividad económica. “Y cuando digo desarrollo, no solamente me refiero a lo industrial, a lo económico, a lo productivo, sino también a lo cultural: tenemos las escuela de música, el arte, lo musical, al turismo, que es también parte del desarrollo productivo”, agregó.
Además de los estudios económicos y productivos, mencionó las prácticas territoriales desarrolladas por estudiantes de distintas facultades. Como ejemplo, señaló los relevamientos vinculados con peso y cuestiones nutricionales que estudiantes del área de Salud realizan en barrios, cuyos resultados también pueden servir como información para organismos estatales.
El impacto de la caída de la natalidad
Otro de los puntos abordados por Filipuzzi fue la transformación que atraviesa el sistema educativo. El rector manifestó preocupación por la caída de la natalidad registrada durante las últimas décadas y anticipó que ese fenómeno tendrá consecuencias directas sobre las matrículas de escuelas y universidades.
“En el 2003 tenías 23.000 nacimientos y en el 2024, -me faltan 2025 y obviamente 2026 no está terminado-, pero estamos en 12.000, es decir, hay casi un 50%”, señaló al comparar las cifras. Según explicó, la tendencia obliga a comenzar a discutir cómo deberá organizarse el sistema educativo durante los próximos años.
En esa línea, añadió: “Ellos van a tener una reducción de acá 4 o 5 años de casi 60.000 y pico de estudiantes y sigue cayendo, lo cual te hace repensar todo el sistema”. Filipuzzi señaló que había conversado sobre esta problemática con autoridades del Consejo General de Educación.
Virtualidad y nuevas tecnologías
La reducción de la población estudiantil se combina, según el rector, con otro fenómeno que modifica la educación superior: el crecimiento de la virtualidad. Filipuzzi observó que las universidades completamente virtuales registran una expansión vinculada con las facilidades que esa modalidad ofrece para cursar estudios.
“Creo que debe mantenerse, pero por ahí va a haber que cambiar los criterios de cuánta presencialidad”, sostuvo. A partir de ese escenario, consideró que las universidades públicas deberán encontrar un equilibrio que permita preservar la calidad académica mientras amplían las posibilidades de formación virtual para sus estudiantes.
Paralelamente, UADER profundizó propuestas relacionadas con inteligencia artificial, software, videojuegos y otras áreas tecnológicas. Filipuzzi destacó especialmente la capacitación en seguridad informática: “Hace poquito, estábamos inaugurando un curso de ciberseguridad, porque es fundamental hoy para los que desarrollan todo eso, aprender, se les enseña cómo atacar para poder saber defender”.
El desafío de investigar y actualizar conocimientos
El rector también explicó que la investigación y la extensión forman parte de la actividad de los docentes universitarios y de su carrera académica. “Algunos se concentran más en la extensión, otros la investigación, pero es obligatorio”, afirmó al describir el funcionamiento de la institución.
Sobre la situación salarial, Filipuzzi señaló que UADER se encontraba en una posición comparativamente más favorable respecto de universidades nacionales, aunque aclaró: “No es que esté diciendo que estamos cobrando bien o que se está cobrando espectacular, sino que seguramente hay que mejorar todo eso”.
Finalmente, destacó el papel de los docentes en la actualización permanente de los conocimientos, incluso cuando determinados planes de estudio necesitan modificaciones. “Esos son los profes por más que la currícula diga una cosa, ellos la actualizan y te van teniendo todo el tiempo, están con lo último, con la innovación y por eso se mantienen siempre los niveles, independientemente de los avances”, concluyó Filipuzzi.