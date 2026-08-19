 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Investigación por presunto narcotráfico

Allanaron la Jefatura Departamental Paraná de la Policía y detuvieron a un subcomisario

La Policía Federal realizó un procedimiento en una oficina de la sede policial por orden del juez federal Leandro Ríos. En el marco de una causa por narcotráfico fue detenido un subcomisario.

19 de Agosto de 2026
Allanaron la Jefatura Paraná y detuvieron a un subcomisario.
Allanaron la Jefatura Paraná y detuvieron a un subcomisario. Foto: (Análisis).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía Federal realizó un procedimiento en una oficina de la sede policial por orden del juez federal Leandro Ríos. En el marco de una causa por narcotráfico fue detenido un subcomisario.

La sede de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos fue allanada este miércoles, por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. Como parte del procedimiento, habría sido detenido el subcomisario Daniel Rosatelli, quien se desempeñaba en el Departamento Jurídico de la repartición.

 

El operativo de la fuerza federal, comenzó poco después de las 8 de la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la delegación Paraná de la Policía Federal. La medida había sido dispuesta por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, según publicó Análisis.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el procedimiento no alcanzó a toda la sede policial, sino que los agentes federales concentraron la diligencia judicial en una oficina específica de la Jefatura Departamental Paraná.

 

Una causa por narcotráfico

 

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación federal vinculada al presunto narcotráfico, en la cual se encontraría señalado el subcomisario Daniel Rosatelli. El funcionario policial estaba al frente del Departamento Jurídico de la Jefatura Departamental, función que había desempeñado durante la gestión del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk.

En paralelo, con el procedimiento desarrollado en la dependencia policial, Rosatelli habría sido detenido en su domicilio particular, según confirmaron fuentes al citado medio. Hasta el momento, no se conoció información oficial de la policía provincial sobre el allanamiento.

 

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones acerca de los hechos concretos que se le atribuyeron al subcomisario ni sobre los elementos que habrían sido secuestrados durante los procedimientos.

 

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y se aguardaba información oficial que permitiera conocer el alcance de la causa y las medidas adoptadas.

Temas:

Justicia Federal Policía Federal Paraná allanamiento narcotráfico
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso