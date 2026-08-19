Allanaron la Jefatura Departamental Paraná de la Policía y detuvieron a un subcomisario

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal realizó un procedimiento en una oficina de la sede policial por orden del juez federal Leandro Ríos. En el marco de una causa por narcotráfico fue detenido un subcomisario.
La sede de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos fue allanada este miércoles, por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. Como parte del procedimiento, habría sido detenido el subcomisario Daniel Rosatelli, quien se desempeñaba en el Departamento Jurídico de la repartición.
El operativo de la fuerza federal, comenzó poco después de las 8 de la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la delegación Paraná de la Policía Federal. La medida había sido dispuesta por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, según publicó Análisis.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el procedimiento no alcanzó a toda la sede policial, sino que los agentes federales concentraron la diligencia judicial en una oficina específica de la Jefatura Departamental Paraná.
Una causa por narcotráfico
El allanamiento se realizó en el marco de una investigación federal vinculada al presunto narcotráfico, en la cual se encontraría señalado el subcomisario Daniel Rosatelli. El funcionario policial estaba al frente del Departamento Jurídico de la Jefatura Departamental, función que había desempeñado durante la gestión del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk.
En paralelo, con el procedimiento desarrollado en la dependencia policial, Rosatelli habría sido detenido en su domicilio particular, según confirmaron fuentes al citado medio. Hasta el momento, no se conoció información oficial de la policía provincial sobre el allanamiento.
Por el momento, no trascendieron mayores precisiones acerca de los hechos concretos que se le atribuyeron al subcomisario ni sobre los elementos que habrían sido secuestrados durante los procedimientos.
La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y se aguardaba información oficial que permitiera conocer el alcance de la causa y las medidas adoptadas.