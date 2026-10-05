Un apostador de Paraná y otros cuatro entrerrianos ganaron más de 11 millones en el Quini 6

La buena fortuna volvió a tocar a la provincia de Entre Ríos y cinco apostadores ganaron una importante suma de dinero en el Quini 6.

Según confirmaron a Elonce desde el IAFAS, bajo la modalidad Siempre Sale del juego de azar, cinco entrerrianos ganaron $11.108,448 al acertar cinco números.

Las apuestas se realizaron en las agencias Nº 961 de Paraná; Nº 863 de Victoria; agencia Nº 979 de Gualeguay; agencia Nº 1062 de Hernández y la agencia Nº1150 de Rosario del Tala.

En el resto de los sorteos no hubo ganadores en los tres principales pozos del Quini 6.

En el sorteo Tradicional salieron el 24-27-15-38-21-11. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.605.244.410.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 37-23-00-16-10-32. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.683.149.251.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-45-34-21-14-42. Tampoco hubo ganadores y pasan para el próximo sorteo $2.145.847.680.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números 03-44-19-26-15-05. Hubo 45 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.108,448. Además de los entrerrianos, el premio se repartió con apostadores de Buenos Aires (12), Santa Fe (10), Capital Federal (4), Córdoba (3), Mendoza (3), Santiago del Estero (2), San Juan (1), Salta (1), Jujuy (1), Formosa (1), Misiones (1) y Chaco (1).

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.003 ganadores y cada uno percibirá $199.401,79.