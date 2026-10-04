Quini 6: 45 apostadores ganaron más de $11 millones en el Siempre Sale y cinco son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo del Quini 6, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
No hubo ganadores en los tres principales pozos del Quini 6 este domingo. En el Siempre Sale hubo 45 con cinco aciertos y cinco son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 24-27-15-38-21-11. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.605.244.410.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 37-23-00-16-10-32. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.683.149.251.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-45-34-21-14-42. Tampoco hubo ganadores y pasan para el próximo sorteo $2.145.847.680.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 03-44-19-26-15-05. Hubo 45 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.108,448. Cinco son de Entre Ríos. El resto se reparten en Buenos Aires (12), Santa Fe (10), Capital Federal (4), Córdoba (3), Mendoza (3), Santiago del Estero (2), San Juan (1), Salta (1), Jujuy (1), Formosa (1), Misiones (1) y Chaco (1)
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.003 ganadores y cada uno percibirá $199.401,79.