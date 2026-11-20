A pocas horas de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes hablaron sobre la importancia del encuentro, la presión de disputar un título y la fortaleza del plantel. El capitán aseguró que será el partido más importante desde su regreso.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se disputará este sábado desde las 19 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. En la previa del encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena y el capitán Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron el desafío, destacaron el crecimiento del equipo y expresaron sus expectativas de conquistar el título internacional.
Ambos coincidieron en la trascendencia del compromiso, aunque abordaron la definición desde perspectivas diferentes. Mientras el director técnico puso el foco en el funcionamiento colectivo y la capacidad para afrontar partidos decisivos, el mediocampista remarcó el significado personal de disputar una final con el club del que es hincha.
“Me ha tocado jugar finales importantes y esta será una de ellas. Tiene el plus de que lo juego con el club del que soy hincha y eso es algo de especial. Desde mi vuelta me ha tocado jugar partidos importantes, pero esta es una final y es el partido más importante sin dudas”, expresó Paredes.
Arruabarrena y la importancia de conseguir otro título
El entrenador de Boca fue consultado sobre si esta definición representaba una revancha personal desde su regreso al club. Sin embargo, evitó establecer comparaciones con su anterior etapa y destacó el presente del equipo.
“Es un partido importante. No me gusta hablar de revanchas. Es una segunda etapa, con un grupo diferente y otro momento. Es totalmente diferente. Voy viviendo el día a día y el entrenar a este tipo de jugadores me va haciendo mejor entrenador”, sostuvo Arruabarrena.
El Vasco también recordó las exigencias que implica dirigir al conjunto xeneize y valoró los resultados obtenidos durante los últimos meses. “Estamos en un club que necesita siempre ser protagonista, ganar títulos y hace algunos días atrás les hemos podido dar un título que se necesitaba”, afirmó.
Cómo imaginan la final ante Atlético Mineiro
El cuerpo técnico analizó diferentes escenarios para el partido decisivo. La capacidad para administrar la posesión, responder ante situaciones adversas y aprovechar las oportunidades fueron algunos de los aspectos mencionados durante la conferencia.
Arruabarrena consideró que el encuentro podría presentar momentos favorables para ambos equipos y que la personalidad de los futbolistas tendrá un papel importante.
“Nosotros en este semestre hemos demostrado que sabemos jugar este tipo de partidos y espero que mañana no sea la excepción. Va a haber momentos para disfrutar y para sufrir. El que tenga el control del partido la mayor cantidad de minutos es el que está más próximo a poder llevarse el triunfo”, explicó.
Qué dijeron sobre el presente de Atlético Mineiro
El conjunto brasileño llegará a la definición después de una serie de siete partidos sin victorias. Pese a esa situación, los referentes de Boca evitaron considerar que la racha pueda representar una ventaja determinante.
“Mineiro tiene un plantel numeroso, un gran presupuesto y un entrenador que sabe siempre lo que quiere y lo ha demostrado en diferentes clubes. Ha competido y está compitiendo con clubes de mayor presupuesto”, señaló Arruabarrena.
El técnico también destacó los antecedentes del rival y advirtió sobre la necesidad de concentrarse en el rendimiento propio. “En este momento no están obteniendo los resultados que quisieran, pero esta es una final y no importa cómo venís. A lo largo de este año Mineiro ha demostrado ser un equipo competitivo”, agregó. Por su parte, Paredes coincidió con la evaluación del entrenador: “Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final”.
El mensaje de Paredes para sus compañeros
Como capitán, el mediocampista asumió un papel importante en la conducción del grupo durante una temporada que incluyó momentos difíciles y una recuperación que permitió llegar a la definición continental.
En ese contexto, el futbolista explicó cómo intenta acompañar a sus compañeros, especialmente a los más jóvenes, ante la presión que genera disputar una final internacional.
“Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando. Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, manifestó.
El Vasco bromeó sobre los 'Wachiturros' de Boca
La conferencia también tuvo un momento distendido cuando Arruabarrena se refirió al grupo de jugadores conocido como los 'Wachiturros', integrado por Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Tomás Aranda, Leonel Flores, Ayrton Costa, Williams Alarcón y Carlos Palacios.
El entrenador utilizó una comparación humorística para describir la energía y personalidad de esos futbolistas, que forman parte del plantel que buscará conquistar el título.
“Tengo a los 'Wachiturros' que, si hay que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear”, bromeó el director técnico, en uno de los pasajes más llamativos de la conferencia.
Paredes destacó la unión del plantel de Boca
El capitán también hizo referencia al recorrido del equipo durante la temporada. Boca atravesó eliminaciones que generaron cuestionamientos, pero logró recuperarse y mantenerse en competencia por distintos títulos.
“Hemos trabajado para lograr cosas importantes. No hemos arrancado el año como hubiésemos querido, hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores y con Huracán. A pesar de eso el grupo se levantó y se ilusionó de vuelta”, recordó Paredes.
Finalmente, el mediocampista destacó la transformación del plantel y el compromiso de sus compañeros. “Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente. Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”, concluyó.