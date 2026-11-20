AMET confirmó su adhesión al paro docente previsto para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre en Entre Ríos. El gremio reclamó una recomposición salarial, mejoras en las prestaciones de OSER y expresó su rechazo a los cambios previsionales.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Regional XI, confirmó su convocatoria al paro docente de 48 horas previsto para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre en Entre Ríos. La medida coincidió con la anunciada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en medio del conflicto salarial que mantienen los sindicatos docentes con el Gobierno provincial.
A través de un comunicado, AMET ratificó la medida de fuerza y planteó tres demandas principales vinculadas con los salarios, el funcionamiento de la obra social provincial y la situación previsional de los trabajadores de la educación.
Entre los reclamos, el sindicato exigió “salarios dignos que jerarquicen y dignifiquen la profesión docente”. La organización sostuvo la necesidad de avanzar en una recomposición de los ingresos frente al deterioro del poder adquisitivo.
Reclamos por OSER y el sistema jubilatorio
Otro de los puntos centrales de la convocatoria estuvo relacionado con la Obra Social de Entre Ríos (OSER). AMET reclamó su pleno funcionamiento para garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones médicas correspondientes.
Asimismo, el gremio solicitó que los aportes realizados por los trabajadores durante su trayectoria laboral se traduzcan en una cobertura efectiva y en servicios adecuados para los afiliados y sus familias.
En materia previsional, la organización manifestó su rechazo al deterioro salarial y jubilatorio que, según advirtió, podría generar la nueva Ley de Jubilaciones. El planteo se sumó a las preocupaciones expresadas por otros sectores sindicales ante posibles modificaciones del régimen previsional provincial.
El conflicto docente tras el cierre de la paritaria
La convocatoria al paro se produjo después de que los cuatro sindicatos docentes rechazaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo entrerriano durante la audiencia paritaria del 13 de noviembre, publicó APF.
Posteriormente, el Gobierno provincial decidió disponer por decreto el incremento salarial que no había obtenido el acuerdo de las organizaciones sindicales. La decisión generó nuevos cuestionamientos y profundizó las diferencias entre las partes.
Según informó Agmer, la notificación formal del cierre de la negociación paritaria llegó apenas dos horas antes de la audiencia prevista para este viernes 20 de noviembre. La situación incrementó el malestar gremial y derivó en la ratificación de las medidas de fuerza.