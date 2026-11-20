La Justicia de Entre Ríos dictó 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná para Miguel Ángel Kayer, acusado de intentar asesinar a su expareja en Santa Elena. La resolución fue adoptada este viernes 20 de noviembre por el juez de Familia de La Paz, Raúl Flores, quien subrogó al juez de Garantías Aurelio Lell. El hecho investigado ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando el imputado habría atacado a la mujer dentro de su vivienda.

Kayer fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en grado de tentativa, en concurso real con daño, también en grado de tentativa. La medida fue solicitada por la fiscal María Paula Gareis y acompañada por los querellantes José Velázquez y Christian Gómez.

La audiencia se desarrolló desde las 11:30, con la participación remota de los abogados querellantes. Por su parte, el defensor Rodrigo Dopazo se opuso a la prisión preventiva por considerarla irracional y desproporcionada. Solicitó la excarcelación de su representado y, de manera subsidiaria, propuso el arresto domiciliario.

Cómo habría ocurrido el intento de femicidio

Según la reconstrucción presentada por las acusaciones, el ataque ocurrió el 16 de noviembre, alrededor de las 10:50, en una vivienda del barrio Hipólito Yrigoyen de Santa Elena. El inmueble había sido adjudicado a la denunciante durante el proceso de divorcio de la pareja.

Fiscalía y querella sostuvieron que el acusado ingresó al domicilio y agredió violentamente a la mujer. De acuerdo con la imputación, la tomó de los cabellos, le propinó reiteradas patadas en la cabeza y otras partes del cuerpo y posteriormente la sujetó del cuello, ejerciendo presión.

Durante la agresión, el hombre le habría manifestado: “Vos no vas a vivir más, yo te voy a matar”. Para los acusadores, estas expresiones, sumadas a la modalidad del ataque, constituyeron elementos relevantes para sostener la presunta intención homicida.

La intervención de las vecinas evitó que continuara el ataque

La investigación estableció, de manera preliminar, que la mujer logró pedir auxilio mientras era agredida. Sus gritos fueron escuchados por vecinas que acudieron a socorrerla y cuya intervención permitió interrumpir el episodio, detalló APF.

Fiscalía y querella consideraron que el acusado no habría desistido voluntariamente de la agresión, sino que esta se interrumpió por circunstancias ajenas a su voluntad. Antes de retirarse del lugar, Kayer habría lanzado otra amenaza: “De esta no te vas a salvar”.

Como consecuencia del ataque, la denunciante sufrió escoriaciones en la nariz y hematomas en la sien izquierda. Además, según la acusación, el imputado le arrebató y rompió su teléfono celular, circunstancia que fue interpretada como un intento de impedir que solicitara ayuda o registrara pruebas.