Un hombre de 40 años que tenía un pedido de captura vigente fue detenido este jueves por la tarde en Alcaraz, departamento La Paz. Era requerido por la Justicia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría N.º 17 de Villa Alcaraz. Las tareas comenzaron a partir de un oficio judicial remitido desde la provincia de Buenos Aires.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el personal policial realizó averiguaciones para establecer el paradero del hombre. Finalmente, logró localizarlo dentro de la localidad.

Lo encontraron mientras trabajaba en una vivienda

El hombre se encontraba trabajando en una casa de Alcaraz cuando fue ubicado por los efectivos. El parte policial no precisó qué actividad desarrollaba en ese lugar.

Tras localizarlo, los agentes comunicaron la situación a las autoridades intervinientes. Se dispuso entonces su aprehensión y traslado, en cumplimiento del requerimiento judicial.

La información oficial no detalló el delito por el que era buscado ni los antecedentes de la causa. Tampoco se difundió la identidad del detenido.

Fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz

Después del procedimiento en Alcaraz, el hombre fue sometido a un examen médico. Posteriormente quedó alojado en la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la magistratura interviniente.

Allí permanecerá a la espera de las diligencias correspondientes para su posterior remisión ante la autoridad judicial solicitante. No se informó una fecha para concretar ese traslado.

En las actuaciones intervienen la Comisaría N.º 17 de Villa Alcaraz, la Oficina de Gestión de Audiencias de La Paz y la autoridad judicial de San Nicolás que había requerido su captura.