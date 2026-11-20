La investigación por un caso de abigeato agravado en la zona de islas de Victoria sumó un segundo detenido durante la noche del jueves. Se trata de un hombre de 47 años, quien sería el padre del joven de 24 años arrestado horas antes cuando trasladaba en una embarcación restos de un novillo faenado. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa iniciada por la denuncia de un productor rural.

El segundo procedimiento se concretó alrededor de las 22:30 en calle Sarmiento, entre 33 Orientales y Perú, en la ciudad de Victoria. Personal de la Sección 911 y Videovigilancia, junto con efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, cumplió una orden judicial de captura contra el sospechoso.

Según la información policial, el hombre estaría directamente vinculado con el hecho investigado y mantendría un vínculo familiar con el primer detenido. Tras su arresto, fue trasladado a la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Cómo comenzó la investigación por abigeato

El caso se inició a partir de la denuncia presentada por un productor ganadero de 37 años, quien advirtió la desaparición de un novillo de aproximadamente 300 kilogramos de una isla ubicada sobre el arroyo Paranacito.

A partir de esa presentación, personal de la Jefatura Departamental Victoria y de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales organizó un operativo para localizar a los posibles responsables y recuperar elementos vinculados con el animal sustraído.

Las tareas contaron con la colaboración de Prefectura Naval Argentina y permitieron identificar una embarcación que transportaba restos de un vacuno faenado.

Interceptaron una embarcación con restos del animal

El primer procedimiento se desarrolló el jueves, alrededor de las 15, sobre el Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel de Victoria, donde los efectivos interceptaron una embarcación que arribó al sector.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se autorizó la requisa del bote. Durante la inspección, los policías encontraron cuatro bolsas que contenían cortes de carne y restos del animal faenado.

Además, se procedió al secuestro de una cuchilla y de la embarcación con su correspondiente motor, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como resultado del operativo, fue detenido un joven de 24 años, señalado como sospechoso del delito de abigeato. Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental Victoria, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia.

Allanaron una ranchada en la zona de islas

La investigación continuó con un allanamiento ordenado por la autoridad judicial en una ranchada ubicada en la zona de islas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres cartuchos calibre .22 y prendas de vestir con indicios de interés para la causa. Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Las diligencias permitieron continuar con la identificación de personas presuntamente vinculadas con el hecho denunciado por el productor rural.

Horas después, la Justicia dispuso la captura del segundo sospechoso, que finalmente fue localizado y detenido durante la noche.

Padre e hijo quedaron detenidos por la misma causa

Con la detención del hombre de 47 años, la investigación sumó dos personas bajo custodia policial. Según se informó, el segundo arrestado sería el padre del joven de 24 años interceptado durante el operativo de la tarde.

Ambos quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental Victoria y a disposición de la Unidad Fiscal en turno, que continuará con las actuaciones para establecer las circunstancias del robo y faena del animal.

La causa se investiga bajo la calificación de abigeato agravado, mientras se analiza la participación atribuida a cada uno de los sospechosos.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos se encuentran los cortes cárnicos, restos del novillo, una cuchilla, una embarcación con motor, cartuchos calibre .22 y prendas de vestir.

La investigación judicial continuará para determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer cómo se produjo la sustracción y posterior faena del animal en la zona de islas del arroyo Paranacito.