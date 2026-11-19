El operativo se originó luego de que un ganadero denunció la desaparición de un ternero

Un joven de 24 años fue detenido en flagrancia por el delito de abigeato durante un operativo realizado este jueves en la zona de islas de Victoria. El procedimiento se inició a partir de la denuncia de un ganadero por la faltante de un novillo de aproximadamente 300 kilogramos.

Créditos: Jefatura Departamental Victoria

El operativo se llevó adelante alrededor de las 15, con la participación de personal de la Jefatura Departamental Victoria, la Brigada de Abigeato y efectivos de Prefectura Naval.

Interceptaron una embarcación con restos del animal

Según se informó, el productor había denunciado la desaparición del animal en una isla ubicada sobre el arroyo Paranacito. A partir de esa presentación, los efectivos desplegaron un operativo sobre el Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel, donde interceptaron una embarcación que transportaba los restos del novillo faenado.

Créditos: Jefatura Departamental Victoria

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la requisa del bote. Durante el procedimiento, la Policía secuestró cuatro bolsas con cortes cárnicos y restos del animal, una cuchilla y la embarcación con su motor.

Créditos: Jefatura Departamental Victoria

Allanamiento y elementos secuestrados

Además, la magistratura ordenó un allanamiento en una ranchada ubicada en la zona de islas. Allí se secuestraron tres cartuchos calibre 22 y prendas de vestir que presentaban indicios de interés para la investigación.

Créditos: Jefatura Departamental Victoria

El joven detenido fue trasladado y quedó alojado en la Jefatura Departamental Victoria, a disposición de la causa judicial y mientras se avanza en las actuaciones por el delito que se le imputa.