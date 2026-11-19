La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines avanzan en un proyecto conjunto para construir un pabellón polifuncional en Paraná. La iniciativa busca dar respuesta a la necesidad de infraestructura deportiva y generar un espacio que pueda ser utilizado tanto por la comunidad universitaria como por deportistas de distintas disciplinas.

El rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, y el presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, Hernán San Martín, dialogaron con Elonce y brindaron detalles sobre la propuesta, que se desarrollará en un terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, ubicado sobre calle Espejo, frente al campus universitario.

“Venimos trabajando con la Unión Entrerriana. Nos pareció una buena idea poder trabajar en conjunto en desarrollar, en el espacio de lo que es nuestro campo, que es un terreno muy grande, un trabajo en conjunto que tenga que ver con el desarrollo de la infraestructura que ellos quieren llevar adelante y necesitaban un espacio”, explicó Filipuzzi.

El acuerdo se instrumentó mediante un comodato, cuyo decreto fue aprobado por el Gobierno provincial. Según indicó el rector, la iniciativa permitirá complementar las actividades deportivas de ambas instituciones y aprovechar un espacio estratégico de la ciudad.

Un proyecto en cuatro etapas

La construcción del pabellón contempla cuatro etapas. La primera estará destinada al movimiento de suelo y la ejecución del playón deportivo. Posteriormente, se avanzará con las tribunas, la infraestructura de servicios y sanitarios y, finalmente, el cerramiento del predio.

San Martín destacó que el proyecto representa un avance significativo para el hockey sobre patines en Entre Ríos, ya que permitirá contar con un espacio propio para desarrollar la disciplina y organizar competencias.

“Hace tiempo que se viene trabajando y se viene gestionando tratando de conseguir algún lugar donde poder tener nuestro lugar, donde la Unión Entrerriana de Hockey tenga su lugar en el mundo, decimos nosotros”, expresó.

Además, remarcó la importancia de la iniciativa en el contexto nacional: “Esto es una revolución a nivel nacional en nuestra disciplina. Ninguna de las federaciones ni de las uniones a nivel nacional tienen su lugar propio y van a tener su propia pista”.

El dirigente sostuvo que disponer de una infraestructura adecuada permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, además de proyectar a Paraná como sede de encuentros deportivos de mayor alcance.

“Esto nos abre muchas puertas como para poder posicionarnos nosotros de una manera distinta a nivel nacional y poder pensar en ser sede, como hoy en día lo es sóftbol”, afirmó.

Cuándo comenzarían las obras

En relación con los plazos, San Martín señaló que ya se realizaron las mediciones del terreno y que el proyecto cuenta con la participación de arquitectos de la universidad y representantes de la Unión Entrerriana.

El primer paso será preparar el suelo, debido a las características del predio y a su pendiente. Para eso, ya comenzaron las conversaciones con empresas de Paraná.

“Tenemos un terreno de 4.000 metros cuadrados, pero contamos con un equipo de arquitectos de la universidad trabajando en el tema. Están trabajando en empezar con los primeros movimientos posiblemente en el mes de febrero, como para durante el año que viene, ojalá tengamos la fortuna de poder inaugurar el playón. Ese es nuestro objetivo”, adelantó el presidente de la Unión.

Por su parte, Filipuzzi destacó que Entre Ríos viene consolidándose en el hockey sobre patines y consideró que contar con instalaciones propias permitirá acompañar el crecimiento que registra la disciplina.

San Martín también recordó que durante el año anterior se realizaron capacitaciones en conjunto con la universidad, mediante un convenio que permitió desarrollar un curso dictado por exentrenadores de seleccionados nacionales.

Un espacio abierto a otras disciplinas y a la comunidad universitaria

Aunque el hockey sobre patines será la actividad central, el pabellón tendrá características polifuncionales y podrá utilizarse para otras prácticas deportivas, competencias universitarias y actividades institucionales o culturales.

“Es de uso múltiple, no solamente va a tener otra disciplina. A nosotros también nos interesa porque se pueden practicar otras cosas en los horarios que ellos no lo utilizan, o hasta realizar eventos institucionales y culturales”, explicó Filipuzzi.

El rector también destacó la posibilidad de que el espacio contribuya al crecimiento del deporte universitario y permita desarrollar un equipo de hockey de la UADER con participación en competencias.

En ese sentido, señaló que la universidad cuenta con alrededor de 21.000 estudiantes en Paraná y que el predio estará vinculado con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, donde se dictan la Licenciatura y el Profesorado en Educación Física.

“La complementación que va a tener en ese sentido es fabulosa porque esto es lo bueno de la fusión que se va a dar entre la universidad”, sostuvo.

Finalmente, Filipuzzi destacó que el proyecto permitirá integrar la formación académica con el desarrollo deportivo, a través de capacitaciones, actividades conjuntas y acompañamiento a los deportistas.

“La universidad no es una isla, la universidad es parte de las instituciones y forma parte de la vida de una región, de una ciudad”, concluyó.