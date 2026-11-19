La FIFA confirmó este jueves la recepción de tres candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027. Gianni Infantino buscará un nuevo mandato, mientras que el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima presentaron sus postulaciones para competir por el cargo.

La votación se realizará el 18 de marzo durante el 77.º Congreso del organismo, en Rabat, Marruecos. El anuncio llegó después del cierre del plazo establecido para que las federaciones miembro propusieran candidatos.

Las tres presentaciones fueron remitidas a la comisión electoral para su evaluación. Ese cuerpo deberá examinar los requisitos y resolver la admisión de cada postulante.

Quiénes se postularon para presidir la FIFA

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016, cuando ganó una elección con varios competidores. Después fue reelegido sin oposición, por aclamación, en los congresos de 2019 y 2023.

Diallo preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. Su candidatura cuenta con respaldo de dirigentes y federaciones europeas, en un contexto de cuestionamientos a la conducción del organismo internacional.

Tashima es presidente de honor de la Federación Japonesa e integra el Consejo de la FIFA desde 2015. La entidad japonesa presentó formalmente su postulación tras reunir los avales requeridos.

Cuándo se conocerán las candidaturas admitidas

La Secretaría General informó que las federaciones miembro recibirán la nómina de candidatos admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027. Esa instancia debe completarse un mes antes de la elección.

El suizo Ramón Vega, quien había manifestado su intención de competir, no figura entre las tres postulaciones anunciadas. El comunicado oficial enumeró únicamente a Diallo, Infantino y Tashima.

La elección se desarrollará conforme a los Estatutos y al Reglamento de Gobernanza de la FIFA. Si las tres candidaturas son admitidas, Infantino volverá a afrontar una disputa por la presidencia después de dos reelecciones sin rivales.