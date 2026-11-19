Los préstamos personales de hasta $100 millones están disponibles en noviembre de 2026 a través de distintas entidades bancarias de Argentina. Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen alternativas de financiamiento para trabajadores en relación de dependencia y, según cada línea, también para independientes y jubilados.

Los montos máximos varían entre $50 millones y $100 millones, mientras que los plazos de devolución alcanzan los 72 meses. Las tasas de interés y los requisitos de acceso también presentan diferencias que pueden modificar considerablemente el valor de las cuotas.

Antes de solicitar un crédito, es importante comparar las condiciones de cada entidad, especialmente la tasa nominal anual (TNA), la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total (CFT). Este último indicador permite conocer con mayor precisión cuánto costará devolver el dinero solicitado.

Banco Nación: préstamos de hasta $100 millones

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales de hasta $100 millones, destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia. El plazo máximo de devolución es de 72 meses, equivalente a seis años.

Una de las condiciones principales establece que la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos del solicitante. Esto significa que el monto aprobado depende del sueldo y de los compromisos financieros que tenga cada persona.

Para quienes cobran sus haberes en la entidad, las condiciones informadas incluyen una TNA del 54%, una TEA del 69,59% y un costo financiero total expresado como tasa efectiva anual del 88,93%. Estas tasas corresponden a ese segmento de clientes y pueden diferir para otros perfiles.

Qué requisitos pide el Banco Nación

Para iniciar la solicitud, los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), documentación que permita acreditar ingresos y el Certificado de Cumplimiento Censal cuando corresponda.

El banco también realiza una evaluación crediticia en la que considera los ingresos declarados, las deudas existentes y la capacidad de pago. Por ese motivo, el máximo de $100 millones no está garantizado para todos los solicitantes.

El trámite puede realizarse mediante los canales oficiales del Banco Nación o presencialmente en una sucursal. Una vez presentada la documentación y aprobada la operación, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del cliente.

BBVA: créditos de hasta $70 millones

BBVA dispone de préstamos personales para empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que sean clientes del banco. El monto máximo depende de la modalidad elegida para solicitar el financiamiento.

A través de los canales digitales se pueden gestionar hasta $60 millones, mientras que en las sucursales el límite asciende a $70 millones. El plazo máximo de devolución es de 60 meses, con tasa fija y sistema de amortización francés.

Para noviembre de 2026, la entidad informa una TNA del 109% y una TEA que puede alcanzar el 183,86%, según el perfil crediticio. Además, establece que la cuota mensual no debe superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito en BBVA

Entre las condiciones generales, BBVA exige tener entre 18 y 74 años y acreditar ingresos mensuales mínimos de $308.200. También solicita determinada antigüedad laboral, según la actividad y la relación del cliente con la entidad.

Quienes cobran su sueldo en BBVA deben acreditar al menos tres meses de antigüedad laboral. Para quienes perciben sus haberes en otro banco, el requisito asciende a un año. Los profesionales independientes necesitan un año de actividad, mientras que monotributistas y comerciantes deben demostrar dos años.

La solicitud puede iniciarse mediante el simulador de préstamos personales del banco. Allí se seleccionan el monto y el plazo, se completan los datos requeridos y se revisan las condiciones antes de enviar el pedido para su evaluación.

Banco Provincia: préstamos de hasta $50 millones

El Banco Provincia ofrece créditos personales de hasta $50 millones, con un plazo máximo de devolución de 60 meses. La línea está dirigida a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

Las tasas fijas anuales informadas oscilan entre el 60,70% y el 74,20%, dependiendo de las condiciones particulares del financiamiento. El monto finalmente aprobado está sujeto al análisis crediticio que realiza el banco.

Los clientes pueden gestionar el préstamo mediante BIP Móvil o Home Banking. Deben ingresar a la opción «Solicitar Préstamo», seleccionar el importe y el plazo de devolución, revisar las condiciones y confirmar la operación.

Qué banco ofrece mejores condiciones para pedir un préstamo

Entre las tres entidades, Banco Nación presenta el monto máximo más elevado, con hasta $100 millones y un plazo de seis años. Además, para clientes que cobran sus haberes allí, informa una TNA del 54%.

BBVA permite solicitar hasta $70 millones en sucursales, aunque su tasa nominal informada es considerablemente superior. Banco Provincia, por su parte, ofrece hasta $50 millones con tasas fijas anuales que varían según las condiciones del cliente.

Para comparar las alternativas, no alcanza con observar el dinero disponible o la TNA. Es fundamental revisar el costo financiero total, el importe de las cuotas y el plazo de devolución, además de considerar si los ingresos permiten afrontar el compromiso mensual, de acuerdo con lo informado por iProfesional.

Qué tener en cuenta antes de solicitar el crédito

Los montos máximos anunciados por los bancos representan límites de financiación, pero no implican que todas las personas puedan acceder a esas sumas. Cada solicitud está sujeta a una evaluación de ingresos, antecedentes crediticios y deudas existentes.

También es importante recordar que un plazo de devolución más extenso puede reducir el importe mensual de las cuotas, aunque generalmente aumenta el total de intereses pagados durante la vida del préstamo.

Antes de contratar, se recomienda utilizar los simuladores oficiales de cada banco, verificar las tasas y condiciones vigentes y consultar el costo financiero total de la operación. De esta manera, los interesados podrán evaluar qué alternativa se ajusta mejor a sus posibilidades económicas.