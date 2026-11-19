La empresa de inteligencia artificial alcanzó una colocación de US$107.300 millones en Nasdaq y superó el récord de SpaceX. La operación incluyó una oferta pública y una inversión privada de grandes compañías tecnológicas.
El debut bursátil de Anthropic, firma desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude, en el mercado Nasdaq de Nueva York registró la mayor colocación en bolsa de la historia al captar un total de 107.300 millones de dólares, superando de manera contundente la marca que ostentaba SpaceX.
La compañía espacial de Elon Musk había establecido en junio pasado el récord previo con una colocación de entre 75.000 y 77.000 millones de dólares.
El volumen alcanzado por Anthropic adquiere una dimensión aún mayor al analizar el tramo estrictamente público de la operación. Incluso sin contabilizar los fondos provenientes de su ronda privada paralela, la oferta pública de venta pura de la tecnológica ascendió a 81.300 millones de dólares, una cifra que por sí sola sobrepasa el registro de SpaceX y fija un nuevo estándar para las salidas a bolsa a nivel global.
El proceso de fijación de precio reflejó la extraordinaria magnitud del apetito inversor por la tecnología de vanguardia. Ante una sobresuscripción masiva impulsada por fondos institucionales de Estados Unidos, Europa y Asia, las órdenes de compra llegaron a multiplicar por casi siete veces la cantidad de títulos disponibles.
Esta presión compradora obligó a ampliar el volumen inicial de la oferta de 825 millones a aproximadamente 980 millones de acciones. El precio final de colocación se estableció en 83 dólares por título, lo que supuso una prima del 6,4 % respecto al límite superior del rango orientativo inicial, fijado entre 70 y 78 dólares por acción.
La estructura accionaria de la colocación pública combinó la emisión de 956,35 millones de títulos primarios por parte de Anthropic con 23,65 millones de acciones secundarias vendidas por sus siete cofundadores.
El respaldo privado de 26.000 millones de dólares
Junto con su oferta en el mercado abierto, la estrategia financiera de Anthropic incluyó una colocación privada por un valor de 26.000 millones de dólares.
Este bloque se articuló mediante la emisión de acciones sin derecho a voto pactadas al mismo precio oficial de 83 dólares por título, atrayendo de forma directa a los principales arquitectos de la infraestructura tecnológica mundial.
La ronda privada estuvo liderada en partes iguales por Google y Nvidia, entidades que aportaron 10.000 millones de dólares cada una.
El capital complementario fue suscrito por otros gigantes de la industria de semiconductores y sistemas: AMD aportó 2.500 millones de dólares, mientras que Broadcom, Micron y Microsoft contribuyeron con 1.000 millones de dólares cada una, cerrando la participación estratégica con los 500 millones de dólares invertidos por la fundidora TSMC.
La colocación a 83 dólares por acción eleva la valuación completamente diluida de Anthropic a aproximadamente 1,5 billones de dólares. Con este valor de mercado, la creadora de Claude irrumpe entre las 15 empresas públicas más valiosas del mundo, situándose en órdenes de magnitud comparables a Tesla y superando la capitalización bursátil de firmas consolidadas como Eli Lilly.