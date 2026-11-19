La Justicia de Entre Ríos ordenó que la jornada extendida de las Escuelas Nina sea optativa desde el ciclo lectivo 2027 en la Escuela Primaria N° 102 “17 de Agosto” de Aranguren, departamento Nogoyá. La resolución fue dictada por el juez de Paz subrogante Pablo Andino, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por un grupo de padres y dispuso que las familias puedan elegir entre la jornada curricular obligatoria de cinco horas y la modalidad extendida con talleres complementarios.

El fallo estableció que el Consejo General de Educación (CGE) deberá organizar un sistema de cursado bimodal para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del establecimiento. De esta manera, los alumnos podrán continuar con la jornada extendida NINA, actualmente desarrollada entre las 8 y las 15:45, o asistir únicamente durante el horario curricular obligatorio previsto en la normativa educativa.

La decisión judicial fue adoptada en el expediente “Schreiner, Ofelia Jorgelina y otros c/Consejo General de Educación y otro s/Acción de amparo colectivo”, identificado con el número 1372/2026. Si bien representa un antecedente sobre la obligatoriedad de la jornada extendida, sus efectos se encuentran limitados a la Escuela N° 102 de Aranguren y no implican una modificación general del programa en toda la provincia.

Qué establece el fallo sobre las Escuelas Nina

El magistrado ordenó al CGE que, en coordinación con las autoridades escolares, supervisores, docentes y equipos técnicos, elabore y apruebe una nueva organización institucional antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

La sentencia dispuso que “el plan deberá contemplar dos alternativas de cursado”: la jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), con la carga horaria obligatoria de cinco horas, y la continuidad de la jornada extendida Nina, que incluye talleres y actividades complementarias.

Consejo General de Educación (archivo Elonce)

Además, el juez estableció que “la elección entre ambas alternativas deberá ser libre e informada por parte de las familias”, por lo que los padres podrán decidir qué modalidad consideran más adecuada para sus hijos.

La resolución alcanza tanto a los estudiantes que actualmente cursan cuarto, quinto y sexto grado como a quienes ingresen posteriormente a esos niveles en la institución, mientras se mantengan las condiciones consideradas por el magistrado.

El comedor escolar también será optativo

Otro de los aspectos centrales de la sentencia está relacionado con el servicio de comedor. El juez determinó que deberá continuar disponible para los estudiantes cuyas familias decidan utilizarlo, pero que su uso no podrá imponerse como obligatorio.

En ese sentido, estableció que “el comedor escolar continuará disponible para los alumnos cuyas familias decidan hacer uso del servicio, sin que su utilización ni la permanencia durante el horario del almuerzo resulten obligatorias”.

La disposición también contempla que los estudiantes puedan retirarse del establecimiento y regresar posteriormente para participar de las actividades complementarias, siempre que se cumplan determinadas condiciones de seguridad y organización.

Para ello, el magistrado autorizó que el retiro y posterior reingreso se instrumenten mediante permisos escritos, mecanismos de identificación y registros adecuados. Aclaró, además, que no se podrá exigir un certificado médico ni una justificación extraordinaria para acceder a esa posibilidad.

Por qué los padres presentaron el amparo colectivo

La acción judicial fue impulsada por un grupo de familias que cuestionó la obligatoriedad de la jornada extendida para los estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria, comprendido por cuarto, quinto y sexto grado.

Los demandantes aclararon que no pretendían eliminar el programa Nina ni cuestionaban la importancia de las actividades pedagógicas complementarias. Su planteo se concentró en la imposibilidad de elegir una jornada más corta, de acuerdo con las necesidades particulares de cada familia.

En la presentación judicial señalaron que la permanencia de aproximadamente ocho horas diarias en la institución generaba dificultades para la organización familiar y el desarrollo de otras actividades.

Según el escrito, los niños “regresan a sus hogares muy cansados y agotados luego de la jornada escolar” y, en muchos casos, no cuentan con tiempo suficiente para descansar, jugar, realizar actividades recreativas o deportivas y compartir momentos con sus familias.

Los padres sostuvieron que la jornada extendida se aplicaba de manera uniforme, sin contemplar las diferentes realidades familiares ni permitir que los responsables de los estudiantes decidieran sobre su permanencia durante todo el horario escolar.

La nueva modalidad comenzará en 2027

El juez Andino declaró abstracto el planteo correspondiente al ciclo lectivo 2026 debido a la proximidad de su finalización. Por ese motivo, dispuso que la reorganización escolar comience a aplicarse desde el próximo año.

No obstante, el fallo estableció que el CGE deberá realizar las tareas preparatorias necesarias antes del inicio de las clases, para garantizar que ambas alternativas estén disponibles cuando comience el ciclo lectivo 2027.

La resolución también involucra al Superior Gobierno de Entre Ríos, en su carácter de parte demandada, y requiere la coordinación de las distintas áreas educativas para implementar el sistema de cursado dispuesto por la Justicia.

Qué son las Escuelas Nina y cuándo comenzaron a funcionar

Las Escuelas Nina surgieron en Entre Ríos en 2012, durante la gestión de Graciela Bar al frente del Consejo General de Educación. La iniciativa comenzó con 15 establecimientos que incorporaron una modalidad de jornada extendida para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.

El programa fue formalizado mediante la Resolución N° 300 del CGE, que estableció una organización escolar con permanencia aproximada de ocho horas diarias. Además de los contenidos curriculares habituales, los estudiantes comenzaron a participar de talleres, actividades de acompañamiento pedagógico y propuestas de enseñanza de idiomas extranjeros.

Entre las lenguas incorporadas se encuentran inglés, francés y portugués. También se promovieron espacios destinados a reforzar conocimientos en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, especialmente para acompañar a los alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje.

El nombre Nina fue elegido en homenaje a Nélida “Nina” Landreani, reconocida educadora e investigadora vinculada con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). (con información de Uno Entre Ríos y Entre Ríos Ahora)