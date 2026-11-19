Los requisitos para viajar con mascotas a Uruguay y Brasil deben tenerse en cuenta antes de organizar las vacaciones de verano, especialmente entre los entrerrianos que eligen estos destinos para descansar. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recordó que los perros y gatos necesitan documentación sanitaria específica para ingresar a otros países y que algunas exigencias requieren trámites previos.

(SENASA)

Para cruzar la frontera con animales de compañía es obligatorio contar con el Certificado Veterinario Internacional (CVI), emitido por SENASA. Este documento acredita que la mascota cumple con las condiciones sanitarias establecidas por el país de destino y permite prevenir la transmisión de enfermedades entre animales y personas.

Entre los destinos más frecuentes para los turistas argentinos se encuentran Uruguay, Brasil y Paraguay, además de Chile, Estados Unidos y países de la Unión Europea. Aunque cada territorio tiene sus propias disposiciones, existen requisitos comunes que los responsables de las mascotas deben cumplir antes de viajar.

Qué documentación se necesita para viajar a Uruguay y Brasil

Para ingresar con perros o gatos a Uruguay, Brasil y Paraguay, SENASA exige un certificado de salud expedido por un veterinario matriculado dentro de los diez días anteriores a la emisión del CVI. El profesional debe acreditar que el animal se encuentra clínicamente sano y en condiciones de viajar.

También es obligatorio presentar la vacunación antirrábica vigente. Si se trata de la primera aplicación, deben transcurrir al menos 21 días antes del viaje. Además, la desparasitación interna y externa debe realizarse dentro de los 15 días previos a la emisión del certificado internacional.

Los responsables deberán presentar una copia de su DNI o pasaporte y los datos del domicilio donde permanecerá la mascota. Para estos destinos del Mercosur, el CVI tiene una validez de 60 días corridos desde su emisión, tanto para el ingreso como para el regreso, siempre que se mantengan las condiciones sanitarias exigidas.

(SENASA)

Uruguay exige microchip y análisis de leishmaniosis

Uruguay, uno de los destinos turísticos más elegidos por los entrerrianos debido a su cercanía, establece requisitos adicionales para los perros mayores de 90 días. Entre ellos se encuentra la identificación mediante un microchip compatible con las normas internacionales ISO 11784 o ISO 11785.

Además, los perros deben contar con un certificado que acredite un resultado negativo en una prueba de detección de leishmaniosis. SENASA informó que se aceptan técnicas como IFAT, ELISA, aglutinación directa o métodos moleculares para detectar el agente causante de la enfermedad.

Por este motivo, quienes tengan previsto cruzar hacia Uruguay con sus mascotas deberán organizar los controles veterinarios con anticipación. En el caso de Brasil, se aplican los requisitos generales del Mercosur, sin las exigencias adicionales mencionadas para los perros que ingresan a territorio uruguayo.

Qué requisitos establecen Chile y la Unión Europea

Para viajar a Chile también se necesita el CVI, certificado de salud, vacunación antirrábica y desparasitación. En los perros se exige microchip, mientras que el tratamiento antiparasitario debe realizarse entre cinco y treinta días antes de la emisión del certificado.

En este destino, el CVI tiene una vigencia de diez días para el primer ingreso, con posibilidad de prórroga de hasta cinco días. Para regresar a Argentina, puede utilizarse durante 60 días si se mantienen las condiciones sanitarias correspondientes.

En los países de la Unión Europea también se requiere documentación internacional y el cumplimiento de las normas comunitarias, que incluyen identificación, vacunación antirrábica y otros controles sanitarios según el destino.

(SENASA)

Cómo tramitar el certificado digital de SENASA

SENASA dispone de una modalidad digital para gestionar el Certificado Veterinario Internacional sin necesidad de completar todo el procedimiento de manera presencial. Esta alternativa está disponible para viajes a Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, además de determinados traslados terrestres por territorio austral.

El organismo recomienda iniciar las gestiones con anticipación para evitar inconvenientes al momento de cruzar la frontera, especialmente cuando se requieren estudios veterinarios adicionales.

Para consultas, los viajeros pueden comunicarse por correo electrónico a responde@senasa.gob.ar, por WhatsApp al +54 11 3585-9810 o acercarse a las oficinas certificantes del organismo. También pueden consultar los requisitos actualizados en el sitio oficial de SENASA.