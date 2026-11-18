Un régimen de visitas para una perra tras la separación de sus dueños fue establecido por un Juzgado de Familia de Viedma, en la provincia de Río Negro. La resolución dispuso que un hombre y su expareja compartan el cuidado de una mascota de 10 años que criaron durante casi una década, al considerar que el vínculo afectivo construido con el animal debía prevalecer sobre la discusión acerca de su propiedad.

El fallo fue dictado por la jueza Paula Fredes, titular del Juzgado de Familia N.º 11 de Viedma, luego de que el hombre iniciara una demanda porque su expareja había interrumpido los contactos con la perra. La magistrada estableció un esquema de convivencia alternada, con una semana en el domicilio del demandante y dos semanas en la vivienda de la mujer.

La sentencia constituye un antecedente en el reconocimiento de los vínculos entre las personas y los animales de compañía, según informó iProfesional. La decisión se conoció mientras el Gobierno nacional analiza posibles modificaciones al Código Civil y Comercial para contemplar estas situaciones después de separaciones o divorcios.

Cómo comenzó el conflicto por el cuidado de la mascota

El hombre relató que mantuvo una relación de aproximadamente 14 años con la demandada, con quien convivió durante cinco. Durante ese período, ambos incorporaron a la perra a su proyecto familiar, cuando todavía era cachorra, en 2016.

Después de la separación, ocurrida a comienzos de 2025, el animal permaneció inicialmente bajo el cuidado del hombre. Posteriormente, acordaron que pasara una semana en cada domicilio, mediante traslados realizados por una tercera persona para evitar conflictos.

Sin embargo, según expuso el demandante, en diciembre de 2025 la mujer interrumpió ese esquema. Ante esta situación, recurrió a la Justicia para solicitar un régimen de comunicación que le permitiera mantener el vínculo con la mascota. También reclamó una reparación por daño moral.

Qué argumentó la mujer ante la Justicia

La demandada pidió que se rechazara la presentación judicial y sostuvo que la legislación argentina no contempla una acción específica para reclamar visitas a animales de compañía después de una separación.

Además, explicó que la perra había sido un regalo destinado exclusivamente a ella en 2016, antes de comenzar la convivencia. No obstante, reconoció que su expareja había aceptado al animal como parte de la familia y que ambos participaron de su crianza.

La mujer también negó haber impedido deliberadamente los encuentros y aseguró que existieron dificultades para coordinar los traslados. Finalmente, manifestó que no se oponía a que el hombre compartiera tiempo con la mascota, siempre que los contactos se desarrollaran de manera gradual y sin conflictos.

El vínculo afectivo fue determinante para la jueza

Al analizar el expediente, Fredes consideró que la controversia no debía limitarse a establecer quién era el propietario del animal. Para resolver el caso, evaluó especialmente los vínculos afectivos construidos durante los años de convivencia.

Los testimonios incorporados al proceso coincidieron en que la perra había integrado el proyecto familiar y que ambos adultos participaban de su alimentación, cuidados cotidianos y controles veterinarios.

Aunque reconoció que la mascota había sido regalada a la mujer, la magistrada entendió que esa circunstancia no resultaba suficiente para atribuirle exclusivamente la decisión sobre los contactos con el otro integrante de la expareja.

El concepto de familia multiespecie

Uno de los fundamentos centrales fue la noción de socioafectividad, que reconoce la importancia de los vínculos construidos a través del afecto y la convivencia, más allá de las relaciones de propiedad.

La jueza también recurrió al concepto de familia multiespecie, que contempla los lazos entre personas y animales dentro de una organización familiar. En ese sentido, consideró relevante reconocer a los animales como seres sintientes, capaces de establecer relaciones afectivas.

Entre los antecedentes citados figuró el caso de la orangutana Sandra, reconocido judicialmente en el marco de una discusión sobre su situación jurídica, y una resolución de 2024 de la Cámara Nacional en lo Civil que admitió la intervención del fuero de Familia en conflictos por mascotas después de un divorcio.

Cómo será el régimen de convivencia alternada

La sentencia dispuso que la perra permanezca una semana con el hombre, desde un viernes hasta el siguiente, y posteriormente dos semanas consecutivas con la mujer. El esquema se repetirá de manera alternada.

Los traslados deberán ser realizados por una tercera persona y sus costos serán afrontados por ambas partes en iguales proporciones. Además, los responsables tendrán la obligación de comunicarse cualquier problema de salud, necesidad de atención veterinaria o situación de urgencia.

La magistrada explicó que no correspondía distribuir los períodos de manera idéntica porque debían considerarse las necesidades particulares del animal. La perra tiene 10 años, es de gran tamaño y presenta dificultades para trasladarse, por lo que se priorizó su estabilidad y bienestar.

Qué pasó con el reclamo por daño moral

La Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda al establecer el régimen de comunicación, pero no resolvió el pedido de indemnización por daño moral presentado por el hombre.

Fredes explicó que el Juzgado de Familia carece de competencia para intervenir en ese reclamo, de acuerdo con el Código Procesal de Familia de Río Negro. Por ese motivo, indicó que deberá tramitarse ante el tribunal correspondiente.

Asimismo, dispuso que las costas del proceso fueran impuestas en el orden causado, lo que significa que cada parte deberá afrontar sus propios gastos judiciales.

El Gobierno analiza cambios en el Código Civil

El caso se conoció en medio de un debate nacional sobre el reconocimiento jurídico de los animales de compañía. Actualmente, el Código Civil y Comercial no establece un régimen específico de cuidado y comunicación para mascotas cuando termina una relación de pareja.

Mediante la Resolución 548/2026, el Ministerio de Justicia creó una comisión especial encargada de elaborar un anteproyecto de reforma. Entre los temas previstos figuran el reconocimiento jurídico de los animales, la familia multiespecie y la organización de su cuidado después de una separación.

La comisión será coordinada por Martín Cardone y contará con representantes del ámbito judicial, especialistas en derecho animal y organizaciones de la sociedad civil. Tendrá 45 días corridos desde su primera reunión formal para presentar una propuesta, con posibilidad de solicitar una prórroga equivalente.