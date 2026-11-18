Autovía del Mercosur informó que avanzó con tareas de limpieza y mantenimiento en cursos de agua que atraviesan la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos. Los trabajos se concentraron en los arroyos Brazo Grande y Rabón, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y proteger la infraestructura vial ante ll
Autovía del Mercosur avanzó con la limpieza de arroyos sobre la Ruta Nacional 14, mediante trabajos de mantenimiento preventivo destinados a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de precipitaciones abundantes. Las intervenciones se realizaron en los arroyos Brazo Grande y Rabón, ubicados en los kilómetros 217 y 225 del corredor vial, respectivamente.
Las tareas forman parte de un programa de conservación que comprende distintos cursos de agua que atraviesan la autovía en el centro y norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
Según informó la empresa, el objetivo es mantener despejados los cauces para favorecer la circulación natural del agua y evitar que la acumulación de sedimentos y vegetación afecte la capacidad de drenaje.
En qué sectores de la Ruta 14 se realizaron los trabajos
En esta etapa, las intervenciones se concentraron en dos puntos específicos de la Ruta Nacional 14, dentro del territorio entrerriano.
-Arroyo Brazo Grande: kilómetro 217.
-Arroyo Rabón: kilómetro 225.
En ambos sectores se desarrollaron tareas de limpieza de cauces para reducir posibles obstrucciones que dificulten el paso del agua.
Las intervenciones buscan conservar la capacidad de escurrimiento de los arroyos y evitar acumulaciones de materiales que puedan afectar su funcionamiento.
Buscan prevenir anegamientos durante lluvias intensas
Desde Autovía del Mercosur señalaron que estas acciones adquieren especial importancia ante la posibilidad de precipitaciones abundantes en la región.
La acumulación de sedimentos, ramas y vegetación en los cursos de agua puede dificultar el drenaje natural y favorecer la formación de anegamientos en sectores cercanos a la infraestructura vial.
Por ese motivo, los trabajos preventivos apuntan a mantener las condiciones de circulación del agua y reducir los riesgos asociados con eventuales crecidas.
Las tareas también buscan contribuir a la preservación de las estructuras de los puentes y sus accesos, especialmente en sectores donde los cursos de agua atraviesan la traza de la ruta.
El mantenimiento continuará en otros arroyos del corredor
La empresa informó que las intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento preventivo que se extiende a diferentes puntos del Corredor Oriental.
El programa comprende cursos de agua ubicados en el centro y norte de Entre Ríos y en el sur de Corrientes, donde se realizan acciones de conservación vinculadas con los sistemas naturales de escurrimiento.
Según explicó la concesionaria, la finalidad es sostener el funcionamiento de los drenajes y preservar la infraestructura vial frente a condiciones meteorológicas adversas.
Autovía del Mercosur indicó que continuará con estas tareas como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad de la Ruta Nacional 14.