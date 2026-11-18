La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo a jubilados y pensionados alcanzados por el complemento previsional. La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo recibirán la actualización mensual, pero esas prestaciones no generan aguinaldo.

El artículo 31 de la Ley 24.241 establece que la prestación anual complementaria se abona en dos cuotas, en junio y diciembre. Si el titular tuvo derecho al haber solo durante una parte del semestre, el importe se calcula en proporción a ese período.

Quien cobra una asignación familiar y trabaja en relación de dependencia puede recibir el aguinaldo de su empleo. En ese caso, el empleador paga el Sueldo Anual Complementario como parte de la liquidación laboral.

Qué prestaciones quedan fuera del aguinaldo

Además de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del sistema SUAF no generan aguinaldo. Lo mismo ocurre con las asignaciones por Prenatal y Maternidad.

La Prestación Alimentar tampoco incluye un pago complementario de fin de año. Su depósito corresponde al monto de esa prestación.

Entre quienes sí perciben el complemento se encuentran los titulares de jubilaciones y pensiones que lo contemplan, incluida la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También lo reciben los beneficiarios de las pensiones no contributivas que tienen previsto ese pago.

Cuánto cobraría un jubilado de la mínima

Con el ajuste del 2,2%, calculado a partir de la inflación de octubre informada por el INDEC, el haber mínimo de ANSES se ubicaría en $453.929,95. Para quien percibió la prestación durante todo el semestre, el medio aguinaldo sería de $226.964,98.

La suma estimada del haber mínimo y el aguinaldo asciende a $680.894,93. A ese importe se le podría agregar el bono extraordinario, si corresponde.

El bono se liquida por separado y queda fuera de la base de cálculo del aguinaldo. El detalle de los conceptos acreditados se puede consultar en el recibo de haberes, disponible en Mi ANSES.

Calendario de diciembre de ANSES según el DNI

Las pensiones no contributivas se pagarán del miércoles 9 al viernes 11 de diciembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 9, los terminados en 2 y 3 el 10, y los terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el 11.

Para las jubilaciones y pensiones que no superan la mínima, los DNI terminados en 0 cobrarán el miércoles 9, los terminados en 1 el jueves 10 y los terminados en 2 el viernes 11. El lunes 14 será el turno de los documentos terminados en 3, el martes 15 cobrarán los terminados en 4, 5 y 6, y el miércoles 16, los terminados en 7, 8 y 9.

Quienes superan la mínima comenzarán a cobrar el jueves 17, con los DNI terminados en 0 y 1. Seguirán los terminados en 2 y 3 el viernes 18, los terminados en 4 y 5 el lunes 21, los terminados en 6 y 7 el martes 22 y los terminados en 8 y 9 el miércoles 23 de diciembre.