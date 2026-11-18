La situación procesal de la abogada santiagueña Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil por injuria racial, sumó un nuevo revés. La Fiscalía y el Juzgado Penal N.º 37 de Río de Janeiro desestimaron el planteo elevado por su defensa para acceder a un acuerdo de no persecución penal, por lo que la causa continuará su trámite ordinario.

El planteo había sido impulsado por los representantes legales de la profesional santiagueña como una alternativa procesal destinada a evitar el avance del juicio y alcanzar una salida sin condena por esa vía.

Sin embargo, las autoridades judiciales brasileñas consideraron que no correspondía hacer lugar a la solicitud, dejando definitivamente descartado ese mecanismo.

A partir de esta resolución, la causa seguirá su curso regular ante los tribunales de Río de Janeiro, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal mantiene su acusación y solicita una condena contra Páez.

Por su parte, frente a la negativa judicial de cerrar el proceso de manera anticipada, la defensa de la letrada santiagueña ratificó su estrategia de fondo y adelantó que continuará litigando en el expediente con el objetivo de obtener su absolución.

Es preciso recordar que Páez fue detenida en Río de Janeiro en enero de 2026, acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, hecho que quedó registrado en video.

La joven permaneció más de dos meses en Brasil bajo medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, hasta que la Justicia autorizó su regreso a la Argentina.