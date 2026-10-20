El padre de Agostina Páez se negó a declarar por el supuesto robo de $1,5 millones: se conoció el video

Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, se negó a declarar este martes en la causa que investiga el presunto hurto de $1,5 millones de un comercio de materiales de construcción en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El hombre permanece detenido desde fines de la semana pasada junto con su pareja, María Baule, también acusada de participar en el hecho.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, Páez se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante la Justicia y continuará privado de su libertad mientras avanza el expediente.

El abogado Sebastián Robles confirmó que asumió la defensa del acusado este lunes. La investigación busca determinar la responsabilidad de ambos en la presunta sustracción del dinero, ocurrida el pasado 10 de octubre.

Cómo habría ocurrido el robo de $1,5 millones

De acuerdo con la denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción, Mariano Páez y María Baule ingresaron al establecimiento el 10 de octubre.

Mientras ambos permanecían frente al mostrador, una de las cajeras dejó un fajo de billetes que contenía un millón y medio de pesos. Según la acusación, cuando la empleada se distrajo, Páez habría tomado el dinero y se lo habría entregado a su acompañante.

Posteriormente, ambos se retiraron del comercio. La situación motivó la denuncia que dio origen a la investigación judicial y derivó en las detenciones.

Se conoció un video de las cámaras de seguridad

En las últimas horas se difundieron imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, que mostrarían la secuencia investigada.

Mariano Páez, señalado por el robo de $1,5 millones en un comercio: las cámaras de seguridad registraron sus movimientos https://t.co/DCXcMpLwHM — Nuevo Diario Web (@nuevodiarioweb) October 17, 2026

El material audiovisual forma parte de los elementos vinculados con la causa y permitiría reconstruir los movimientos de los acusados dentro del comercio.

Por el momento, Páez y su pareja continúan acusados del delito de hurto, sin que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Quién es Mariano Páez

El acusado es el padre de Agostina Páez, la joven abogada argentina que tomó notoriedad pública después de permanecer detenida en Brasil por un episodio relacionado con gestos racistas.

El nuevo caso judicial se produjo en Santiago del Estero y no guarda relación con el expediente que involucró a su hija en territorio brasileño.