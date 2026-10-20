Brutal pelea en una estación de servicio: hubo golpes, escobazos y un ataque con arma blanca

Una violenta pelea en una estación de servicio de Santa Fe quedó registrada en un video que se difundió este martes. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del domingo en la esquina de bulevar Gálvez y avenida Rivadavia, donde varias personas atacaron a un hombre con golpes de puño, escobazos y, presuntamente, un arma blanca.

El episodio se produjo alrededor de las 4 de la madrugada en una estación de servicio Shell que se encontraba cerrada al público. Las imágenes fueron grabadas por testigos que estaban en las inmediaciones y observaron cómo se desarrollaba la agresión, publicó CFIN Noticias.

Según las primeras informaciones, tres hombres y una mujer que corrían por bulevar Gálvez, en dirección a avenida Rivadavia, atacaron a otro hombre en el predio del establecimiento. La situación derivó en un violento enfrentamiento que también puso en riesgo a un trabajador del lugar.

🚨 Violenta pelea en bulevar Gálvez y Rivadavia, en Santa Fe. Hubo golpes, escobazos y presuntas heridas de arma blanca. 📹 El enfrentamiento ocurrió el domingo a la madrugada y quedó registrado en video. No se informó si hubo detenidos. #SantaFe #Policiales https://t.co/Cl3v2PsjoE — CFIN Noticias (@cfinnoticias) October 20, 2026

Golpes, escobazos y un presunto ataque con arma blanca

Durante la pelea, los involucrados intercambiaron golpes y utilizaron una escoba para continuar con las agresiones.

En las imágenes se observa una secuencia de forcejeos y ataques, mientras algunas personas que se encontraban cerca registraban lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

Uno de los participantes, que vestía una campera roja, habría utilizado un arma blanca durante el enfrentamiento, según las primeras versiones sobre el episodio.

El hombre que recibió la agresión habría sufrido numerosos golpes y heridas punzantes. Sin embargo, hasta el momento no trascendió información oficial sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su estado de salud.

Un empleado intentó detener la pelea

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un trabajador de la estación de servicio intervino para intentar separar a los involucrados y frenar la violencia.

Sin embargo, durante el enfrentamiento, los participantes le quitaron una escoba y comenzaron a utilizarla para golpearse.

La situación se agravó cuando uno de los hombres tomó un surtidor de combustible, lo que motivó una nueva intervención del empleado para evitar mayores riesgos.

El trabajador quedó expuesto a las agresiones mientras intentaba controlar el conflicto, que se desarrollaba dentro del predio de la estación de servicio.

Los involucrados escaparon y el video se viralizó

Tras el enfrentamiento, las personas involucradas se alejaron del lugar y escaparon en dirección a calle 25 de Mayo.

La pelea quedó registrada en una filmación realizada por testigos, que comenzó a circular durante la mañana de este martes.

En el video también se escucha la reacción de quienes observaban la escena. Según la información difundida, la persona que grababa incluso sonreía mientras se desarrollaban las agresiones.