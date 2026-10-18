Un hombre fue herido con un arma blanca en el barrio Anacleto Medina Sur y un joven fue golpeado por vecinos

Un violento episodio se registró este domingo, cerca de las 19, en el barrio Anacleto Medina Sur de Paraná. El hecho ocurrió en calle Los Minuanes, donde una disputa familiar terminó con un hombre herido con un arma blanca y un joven de 20 años golpeado por varias personas del barrio, informó Reporte 100.7.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven habría llegado armado con un cuchillo a la vivienda de su expareja, una adolescente de 17 años. En ese contexto, se habría originado una discusión en la que intervino el padrastro de la menor.

Una pelea terminó con dos personas heridas

Durante el enfrentamiento, el hombre habría mantenido una pelea con el joven y sufrió lesiones presuntamente provocadas por el arma blanca.

En medio del altercado, el joven de 20 años cayó al suelo y, según las primeras versiones, varias personas del barrio comenzaron a golpearlo, en un presunto intento de linchamiento. Hasta el momento, los supuestos agresores no habrían sido identificados.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 trasladó al joven al Hospital San Martín de Paraná para que recibiera atención médica.

Despliegue policial en Anacleto Medina Sur

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Novena, el Grupo Guardia Especial, personal del GBI y móviles del 911. Los uniformados intervinieron para controlar la situación y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por el momento, se aguarda información oficial sobre el estado de salud de las dos personas lesionadas y las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.