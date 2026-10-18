Pronóstico en Entre Ríos: prevén menos lluvias, pero podrían volver las tormentas

El pronóstico del tiempo en Paraná y Entre Ríos para la semana del 19 al 26 de octubre anticipa una disminución de las precipitaciones en buena parte del Litoral argentino, aunque no se descarta el regreso de lluvias y tormentas en determinados momentos. Las temperaturas también se mantendrían por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Según el informe semanal publicado por Meteored Argentina, el comportamiento de las lluvias será desigual en distintas regiones del país. En el Litoral se espera una pausa relativa de las precipitaciones, mientras que otras zonas podrían registrar acumulados más importantes.

Para la ciudad de Paraná, el pronóstico extendido contempla un comienzo de semana con ambiente fresco, nubosidad variable y períodos de sol. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar hacia la segunda mitad de la semana, con probabilidades de inestabilidad durante el jueves y el sábado.

(Meteored)

Cómo estará el tiempo en Paraná desde el lunes

El lunes 19 de octubre comenzará con una temperatura mínima cercana a los 9 grados y una máxima de 20 grados. Durante la jornada se esperan intervalos de sol y nubes, con condiciones mayormente estables y baja probabilidad de precipitaciones.

Para el martes 20 se anticipa abundante nubosidad, con una temperatura máxima que rondaría los 22 grados. El miércoles 21 continuará el ascenso térmico, con registros cercanos a los 16 grados de mínima y 24 de máxima, además de algunos períodos de sol durante la tarde.

El jueves 22 podría producirse un cambio en las condiciones meteorológicas. Se prevén lluvias ocasionales y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, con una máxima aproximada de 22 grados. Será una de las jornadas que requerirá mayor atención a las actualizaciones del pronóstico.

Cuándo podrían regresar las lluvias y tormentas

El viernes 23 se espera un ambiente más cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima cercana a los 26 grados. Aunque podrían registrarse fenómenos aislados durante las primeras horas, el resto de la jornada presentaría condiciones más estables.

Para el sábado 24, en tanto, volvería a aumentar la probabilidad de precipitaciones. El pronóstico contempla posibles chaparrones durante el día y lluvias hacia la noche, acompañados por un descenso de la temperatura máxima hasta aproximadamente 20 grados.

De esta manera, las mayores posibilidades de lluvia en Paraná se concentrarían entre el jueves y el sábado, aunque la intensidad, duración y distribución de los fenómenos dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas.

(Meteored)

Qué significa que se esperen menos lluvias en Entre Ríos

La tendencia a precipitaciones inferiores a lo habitual no significa que todos los días serán secos. El informe de Meteored se refiere al comportamiento general de las lluvias durante la semana y a su distribución regional, por lo que pueden producirse tormentas puntuales.

En Entre Ríos, una disminución de las precipitaciones podría favorecer a sectores rurales que presentan excesos de humedad, al permitir una recuperación gradual de los suelos. No obstante, las condiciones serán diferentes según los acumulados previos y las características de cada zona.

En paralelo, la situación de los ríos Paraná y Uruguay continuará bajo seguimiento. La evolución de los niveles de agua no depende únicamente de las lluvias locales, por lo que será importante consultar tanto los pronósticos meteorológicos como los informes hidrológicos oficiales.