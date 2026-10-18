ATER enviará nuevas boletas del Impuesto Inmobiliario a 7.653 partidas: quiénes las recibirán

ATER enviará nuevas boletas del Impuesto Inmobiliario a 7.653 partidas de Entre Ríos durante este lunes 19 de octubre. La medida alcanza a contribuyentes cuyos inmuebles registraron modificaciones en su superficie construida, ya sea por los operativos de detección de mejoras no declaradas o por presentaciones voluntarias realizadas ante el organismo.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) explicó que las nuevas liquidaciones corresponden al período fiscal 2026 y contemplan situaciones diferentes según la condición de cada propiedad. En algunos casos, los titulares recibirán boletas complementarias, mientras que otros observarán importes superiores a los abonados en cuotas anteriores.

Desde ATER aclararon que las diferencias en los montos no responden a un nuevo aumento del impuesto, sino a la incorporación de metros cuadrados construidos que anteriormente no figuraban en los registros fiscales. Los contribuyentes alcanzados tendrán tiempo hasta el lunes 26 de octubre para efectuar el pago.

Quiénes recibirán las nuevas boletas del Impuesto Inmobiliario

El primer grupo comprende a propietarios de Gualeguaychú y San José que habían realizado construcciones en terrenos registrados como baldíos y ya habían abonado el impuesto mediante la modalidad de pago anual. En estos casos, recibirán una boleta complementaria por las mejoras detectadas.

El segundo grupo está integrado por contribuyentes de esas mismas localidades que también tenían sus propiedades declaradas como terrenos baldíos, pese a contar con edificaciones, pero que eligieron pagar el tributo en cuotas. Para ellos, las nuevas liquidaciones reflejarán la superficie construida incorporada.

El tercer grupo corresponde a propietarios de distintos puntos de Entre Ríos que declararon voluntariamente construcciones o ampliaciones. Al igual que quienes pagan en cuotas y tuvieron mejoras detectadas, encontrarán diferencias en los importes respecto de sus boletas anteriores.

Por qué algunos contribuyentes deberán pagar más

La actualización está relacionada con los Operativos de Detección de Mejoras sin Declarar desarrollados en Gualeguaychú y San José, mediante los cuales se identificaron propiedades cuya información catastral no reflejaba las construcciones existentes.

Según explicó el organismo, la incorporación de esos metros cuadrados modifica la información utilizada para determinar el Impuesto Inmobiliario. Por ese motivo, las boletas pueden presentar valores superiores, sin que ello implique una modificación general de las alícuotas.

Las nuevas liquidaciones comprenden la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera del Rural y Subrural. El vencimiento especial del 26 de octubre se aplicará a las partidas alcanzadas, independientemente de su dígito verificador. Los restantes plazos del calendario tributario 2026 no fueron modificados.

Cómo solicitar una rectificación o realizar consultas

Los contribuyentes que consideren incorrectos los datos incorporados a sus propiedades podrán solicitar una rectificación mediante su Domicilio Fiscal Electrónico, ingresando desde ARCA a los servicios habilitados de ATER.

También podrán realizar el trámite presencialmente en la oficina del organismo más cercana a su domicilio. Desde la administradora provincial advirtieron que las solicitudes estarán sujetas a verificación mediante un procedimiento de fiscalización.

Para obtener información, los interesados pueden ingresar a www.ater.gob.ar, comunicarse al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o escribir a consultas@ater.gob.ar. Los pagos pueden efectuarse mediante códigos QR y otros canales digitales disponibles en el sitio oficial.