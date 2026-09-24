ATER prorrogó hasta 2027 un cambio que deberá aplicarse en las facturas

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) prorrogó hasta el 1º de enero de 2027 el plazo para que contribuyentes y responsables adecúen sus sistemas técnicos e informáticos a las obligaciones establecidas por el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Mediante la Resolución Nº 347, se prorroga el plazo contemplado en el artículo 4º de la Resolución Nº 128/26 de ATER, cuyo inciso a) había sido sustituido anteriormente por la Resolución Nº 203/26.

Según se consignó, la normativa original establece las pautas formales que deben observar los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de Profesiones Liberales para cumplir con el denominado “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”.

Entre esas disposiciones se encuentran los plazos de implementación y los datos que deben consignarse en los comprobantes. Vale recordar que Entre Ríos adhirió al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor mediante la Ley Nº 11.232, posteriormente reglamentada por el Decreto Nº 2026-1121-E-GER-GOB.

Las razones de la nueva prórroga

ATER recordó que, mediante la Resolución Nº 203/26, ya había sustituido el inciso a) del artículo 4º de la Resolución Nº 128/26 para extender el plazo de implementación respecto de los denominados “grandes contribuyentes”.

Aquella decisión había sido adoptada teniendo en cuenta “los tiempos técnicos necesarios para el desarrollo, prueba, validación e implementación de los programas informáticos”, con el objetivo de que los sistemas de facturación pudieran reflejar la información con la discriminación requerida.

En la nueva resolución, la Administradora Tributaria indicó que recibió solicitudes de sectores de la economía, entre ellos la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, para ampliar nuevamente los plazos de implementación.

Planteos de sectores económicos y profesionales

La resolución también mencionó la inquietud planteada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tanto respecto de la extensión de los plazos como de la coordinación con otros regímenes que poseen un objeto similar.

ATER señaló, además, que persistían las dificultades técnicas que habían sido expuestas al dictarse la Resolución Nº 203/26.

A esa situación se sumó, según indicó el organismo, “la existencia de regulaciones de similar naturaleza adoptadas por distintas jurisdicciones provinciales”, vinculadas con la aplicación del tributo a las operaciones realizadas con consumidores finales.

ATER planteó la necesidad de armonizar los regímenes

En los fundamentos de la medida, el organismo sostuvo que la concurrencia de distintos regímenes fiscales hacía necesario establecer pautas que favorezcan su armonización y simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La resolución hizo referencia específicamente a la necesidad de avanzar en esa coordinación respecto del “alcance, condiciones y modalidades de aplicación” de los diferentes regímenes.

Hasta tanto se produzca esa armonización, ATER consideró pertinente extender el plazo para que los contribuyentes y responsables puedan realizar la adecuación de sus sistemas técnicos e informáticos.

El nuevo plazo será el 1º de enero

El artículo 1º de la Resolución Nº 347/26 estableció: “Prorrógase hasta el día 1º de enero de 2027, el plazo previsto en el Artículo 4º de la Resolución 128/26 ATER –cuyo Inciso a) fue sustituido por la Resolución Nº 203/26 ATER– para que los contribuyentes y responsables adecúen sus sistemas técnicos e informáticos para cumplimentar las obligaciones impuestas por dicha norma”.

Antes de adoptar la medida, tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, que indicó que no existían objeciones legales al proyecto de resolución.

La disposición fue firmada por el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Jesús Rafael Korell.