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Sociedad “Argentina con el Papa León”

Presentaron la canción oficial para recibir al Papa León en Argentina

La Conferencia Episcopal dio a conocer este jueves “Argentina con el Papa León”, la canción oficial que acompañará los actos que realice el Sumo Pontífice del 8 al 11 de noviembre en el país.  

24 de Septiembre de 2026
El Papa llegará al país en noviembre
El Papa llegará al país en noviembre

La Conferencia Episcopal dio a conocer este jueves “Argentina con el Papa León”, la canción oficial que acompañará los actos que realice el Sumo Pontífice del 8 al 11 de noviembre en el país.  

Este jueves se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país. La composición, llamada “Argentina con el papa León”, fue dada a conocer por la Conferencia Episcopal.

 

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia en sus redes para preparar la llegada del santo padre, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

 

Además, dioron detalles sobre la selección de la pieza musical. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

 

“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, se completa el comunicado.

 

Letra completa de “Argentina con el Papa León”

 

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

 

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

 

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

 

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

 

Caminando juntos hacia adelante

 

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

 

Caminando juntos hacia adelante,

 

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

 

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

 

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

 

Caminamos juntos hacia adelante

 

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

 

Caminamos juntos hacia adelante,

 

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

 

Caminamos juntos hacia adelante

 

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

 

Caminamos juntos hacia adelante,

 

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

 

Argentina con León.

 

Temas:

Papa León Papa León en Argentina Visita del papa Argentina
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