El arzobispo de Paraná sobre el Papa León XIV: “Transmite ternura y la cercanía de un padre”

El arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, destacó la expectativa generada por la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. En diálogo con Elonce, explicó cómo se organizan las comunidades católicas y anticipó que participará de las celebraciones programadas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El viaje apostólico fue confirmado por el Vaticano y también incluirá Uruguay y Perú. León XIV permanecerá en territorio argentino durante cuatro días, en los cuales encabezará actividades religiosas y encuentros con distintos sectores.

“Lo vivimos con mucha alegría y también con ansiedad. Es una fiesta enorme para todo el pueblo de Dios”, expresó Martín. Según señaló, las parroquias y los movimientos comenzaron a evaluar cómo participar y acompañar la llegada del pontífice.

Un mensaje de paz y fraternidad

El arzobispo consideró que la presencia de León XIV representará una oportunidad para renovar el compromiso de la Iglesia con el Evangelio y fortalecer la convivencia social.

“El Papa siempre es mensajero de la paz. Viene a acrecentar la fraternidad, tender puentes y buscar caminos de unidad”, sostuvo. Además, remarcó que esos mensajes adquieren especial relevancia ante las guerras, los conflictos y las divisiones presentes en diferentes partes del mundo.

La Iglesia se prepara para la visita del Papa León XIV a la Argentina.-

Martín señaló que la visita deberá ser asumida como un acontecimiento para todo el país, incluso por quienes no puedan trasladarse hasta las ciudades contempladas en el itinerario. Por ese motivo, las parroquias preparan momentos de oración, reflexión y encuentros comunitarios.

“Es toda la Argentina la que recibe al Papa. Tiene que ser una ocasión para mirar nuestro corazón y pensar qué cosas debemos convertir”, manifestó.

Su encuentro personal con León XIV

Durante la entrevista, el arzobispo recordó el encuentro que mantuvo con León XIV en el Vaticano, cuando participó de la celebración por la entrega del palio a los nuevos arzobispos metropolitanos.

Martín describió al pontífice como una persona serena, cercana y atenta. “Me pareció alguien que te mira y te escucha de una manera muy especial. Transmite ternura y la cercanía de un padre”, afirmó.

Monseñor Raúl Martin junto al Papa León XIV (archivo)

El palio constituye un signo de comunión con la Iglesia de Roma y corresponde a los arzobispos metropolitanos. Martín recibió esa distinción después de ser designado al frente de la Arquidiócesis de Paraná.

Los recuerdos de otros pontífices

Raúl Martín también recordó sus encuentros con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Contó que conoció a Juan Pablo II cuando todavía era seminarista, durante una de sus visitas a la Argentina.

“Pude abrazarlo y me regaló un rosario. Volví a mi casa bajo la lluvia pensando que había estado cerca de Dios a través de esa persona”, relató.

Crece la expectativa por la llegada del papa León XIV al país

También mantuvo encuentros con Benedicto XVI, quien lo designó obispo, y con Francisco, de quien fue obispo auxiliar durante ocho años. “Encontrarse con Francisco era hacerlo con un padre y un amigo muy cercano”, recordó.

Preparativos en las comunidades

El arzobispo indicó que las parroquias trabajan de acuerdo con sus posibilidades y reciben materiales destinados a preparar espiritualmente la llegada del Papa. Aunque algunas personas viajarán a las celebraciones centrales, se buscará que todas las comunidades puedan participar desde sus lugares.

Martín adelantó que los cerca de cien obispos argentinos serán concentrados en un mismo punto y trasladados hacia las diferentes actividades para facilitar la organización.

Finalmente, convocó a vivir la visita como una oportunidad de encuentro y apertura. “Ojalá sea una bendición para todos y toque nuestras fibras más profundas. El lema es ‘Bienvenidos todos’: que nadie quede afuera y preparemos el corazón”, concluyó ante Elonce.