Despidieron a Federico Higuaín en la MLS tras una denuncia por agresión contra una árbitra

Federico Higuaín fue despedido de su cargo como entrenador de Columbus Crew 2, equipo filial de la franquicia de la Major League Soccer, luego de quedar señalado por un episodio denunciado por la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA). La entidad afirmó que un técnico protagonizó actos de abuso físico y sexismo contra una árbitra tras un encuentro disputado el 23 de agosto.

El sindicato arbitral no identificó originalmente al entrenador en su comunicado, aunque posteriormente medios estadounidenses señalaron a Higuaín como la persona involucrada. Columbus Crew confirmó este martes que el argentino dejaría sus funciones, pero evitó detallar públicamente las circunstancias específicas que motivaron la decisión.

De acuerdo con la denuncia de la PSRA, el entrenador habría tomado la mano de la árbitra y la habría apretado con fuerza durante el saludo posterior al partido. La asociación sostuvo que se negó a soltarla pese a que ella se lo pidió en tres oportunidades y que, además, le habría dicho: “No olvides que este es un juego de hombres”.

La denuncia de la asociación de árbitros

La PSRA cuestionó la sanción inicial de dos partidos que habría recibido el entrenador por parte de MLS Next Pro. En su comunicado, sostuvo que la respuesta disciplinaria resultaba insuficiente frente a los hechos denunciados y pidió una revisión de la medida adoptada.

“Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial”, indicó la organización. También remarcó que las mujeres “mejoran este deporte en todos sus niveles” y sostuvo que no deberían atravesar intimidaciones ni expresiones degradantes para ejercer su trabajo.

Federico Higuaín.

Tras la difusión del pronunciamiento, medios de Estados Unidos identificaron a Federico Higuaín como el técnico al que hacía referencia el sindicato. La desvinculación del argentino se conoció pocos días después y puso fin a una etapa que había comenzado en enero de 2025.

Qué dijo Columbus Crew sobre la salida

Issa Tall, gerente general de Columbus Crew, comunicó oficialmente la decisión de apartarlo. “Determinamos que es lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, expresó el dirigente.

Tall explicó que la institución tomó la determinación luego de mantener conversaciones internas y realizar una evaluación más amplia sobre el último mes. “Los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido”, agregó, sin hacer una referencia explícita al episodio denunciado por los árbitros.

Según publicó The Athletic, Higuaín se habría mostrado reticente a realizar una autocrítica o asumir responsabilidad por lo sucedido durante las conversaciones posteriores al incidente. El medio también señaló que el exfutbolista no había ofrecido hasta entonces una disculpa pública por el episodio atribuido.