Se encamina la renovación de Lionel Scaloni: el contrato que prepara la AFA

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comienza a encaminarse después de las dudas que surgieron tras la derrota ante España en la final del último Mundial. El entrenador tiene contrato hasta fines de diciembre y las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino avanzan hacia un posible acuerdo.

Por el momento no existe una confirmación oficial, aunque dentro de la AFA hay optimismo respecto de la negociación. La intención sería acordar un nuevo vínculo por dos años, hasta la Copa América 2028, con la posibilidad de extenderlo por otras dos temporadas.

De concretarse esa opción, Scaloni podría continuar en el cargo hasta el Mundial de 2030. Sería su tercer ciclo mundialista como entrenador principal luego de haber asumido la conducción del seleccionado en 2018, después de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

Las dudas que había dejado después del Mundial

Tras la derrota 1-0 frente a España en la definición del Mundial 2026, Lionel Scaloni evitó garantizar su permanencia más allá del contrato vigente. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, había expresado en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Desde la conducción de la AFA ya habían manifestado su intención de retener al técnico, aunque eligieron esperar antes de profundizar las conversaciones. La estrategia fue dejar pasar el impacto de la final y posteriormente retomar las negociaciones con un escenario más definido.

Ahora, las posiciones parecen haberse acercado y la posibilidad de una renovación ganó fuerza. Si bien todavía resta la oficialización, la expectativa dentro de la estructura del seleccionado es que el entrenador continúe encabezando el proyecto deportivo.

Tres amistosos antes de definir su continuidad

Mientras se resuelve su futuro, Lionel Scaloni dirigirá los próximos tres amistosos de la Selección Argentina. El equipo enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, luego jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará frente a Benín el martes 6.

Ese último encuentro tendrá además un significado especial por tratarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La serie de partidos también servirá para comenzar a observar una nueva etapa en el plantel después de la Copa del Mundo.

La convocatoria elaborada por Scaloni mostró señales de ese proceso de renovación. A jugadores jóvenes que ya habían tenido anteriores citaciones, como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández, se sumaron nombres que recibieron su primera oportunidad.

Los cambios que podrían acompañar una nueva etapa

Entre las principales novedades aparecen Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada. La presencia de estos futbolistas marca la intención del cuerpo técnico de ampliar las alternativas disponibles mientras comienza la planificación del próximo ciclo.

Una eventual continuidad también implicaría modificaciones dentro del equipo de trabajo de Lionel Scaloni. Walter Samuel dejará de desempeñarse como ayudante de campo para iniciar su propia carrera como entrenador, por lo que deberá producirse una reestructuración en el cuerpo técnico.

Scaloni está al frente del seleccionado desde 2018 y durante su gestión consiguió dos títulos de Copa América, la Finalissima y el Mundial. Con el contrato próximo a vencer, las negociaciones con la AFA ingresan ahora en una etapa decisiva para determinar si continuará al frente del equipo hasta 2028 y, eventualmente, hasta la Copa del Mundo de 2030.