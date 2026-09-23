La AUH y asignaciones familiares tendrán nuevos montos desde octubre

La AUH y las asignaciones familiares aumentarán 1,66% desde octubre de 2026, según oficializó ANSES este miércoles a través de la Resolución 283/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida también modificó los límites y rangos de ingresos utilizados para determinar el acceso y los montos de las prestaciones.

Esta actualización comprende las prestaciones contempladas en el Régimen de Asignaciones Familiares y responde al mecanismo de movilidad mensual vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el incremento, el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588 por hijo en octubre. En los casos sujetos al esquema de retención del 20%, el pago mensual directo equivale a $125.270,40, mientras que el resto queda sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas para la prestación.

El nuevo límite que puede dejar a una familia sin asignaciones

Uno de los puntos centrales de la Resolución 283/2026 es la actualización del denominado tope individual de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

ANSES estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar tiene ingresos superiores a $3.209.863, todo el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos familiares se encuentre por debajo del límite máximo general.

Además, la resolución actualizó en un 1,66% los distintos rangos de ingresos que determinan cuánto corresponde cobrar. Por ejemplo, para determinados beneficiarios del régimen contributivo, la asignación familiar por hijo alcanza los $78.304 en el primer tramo.

Cuánto será la AUH por discapacidad

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe bruto actualizado alcanzará los $509.863 desde octubre. Cuando corresponda la retención del 20%, el pago mensual directo será de $407.890,40.

La resolución alcanza, según corresponda a cada prestación, a trabajadores registrados, beneficiarios del Seguro de Desempleo y del sistema de riesgos del trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados, titulares de determinadas pensiones y beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Comenzará a aplicarse sobre las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre de 2026.

Además la norma contempla la adecuación de las categorías del Monotributo correspondientes a cada rango de ingresos para el cobro de asignaciones familiares. Los valores definitivos quedaron incluidos en los siete anexos que acompañan la resolución.