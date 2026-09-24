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Dura sanción para el entrerriano Marcos Kremer por un peligroso tackle

El entrerriano fue expulsado durante la derrota de Clermont ante Bayonne y recibió tres semanas de suspensión. Se perderá cuatro partidos con el conjunto francés, aunque estará disponible para el próximo compromiso de Los Pumas.

24 de Septiembre de 2026
Marcos Kremer
Marcos Kremer

El entrerriano fue expulsado durante la derrota de Clermont ante Bayonne y recibió tres semanas de suspensión. Se perderá cuatro partidos con el conjunto francés, aunque estará disponible para el próximo compromiso de Los Pumas.

El rugbier entrerriano Marcos Kremer recibió una suspensión de tres semanas luego de la tarjeta roja que vio durante el partido entre Clermont y Bayonne, correspondiente a la tercera fecha del Top 14 de Francia. La sanción hará que el forward argentino se pierda cuatro compromisos de su equipo.

 

La expulsión se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Kremer realizó un fuerte tackle sobre el sudafricano Robert du Preez, apertura de Bayonne. El jugador ya se había desprendido de la pelota al momento de recibir el impacto.

 

El árbitro Luc Ramos revisó la acción mediante el TMO y resolvió mostrarle la tarjeta roja al jugador de Los Pumas.

El tackle que derivó en la expulsión

Clermont quedó con un jugador menos cuando atravesaba un momento complicado del encuentro. Al producirse la infracción, el equipo de Kremer perdía 27-24.

 

Bayonne aprovechó posteriormente la superioridad numérica y terminó imponiéndose por 46-24, resultado que significó su primera victoria de la temporada después de haber sufrido dos derrotas en el comienzo del campeonato.

 

La situación de Kremer quedó posteriormente bajo análisis del comité disciplinario de la Liga Nacional de Rugby de Francia, que este miércoles comunicó la resolución.

La sanción para Marcos Kremer

La pena inicial contemplaba seis semanas de suspensión, a las que se agregaba otra semana debido a los antecedentes disciplinarios del jugador argentino.

 

Sin embargo, el castigo terminó reducido a tres semanas. Para establecer la sanción definitiva se tuvieron en cuenta el reconocimiento de culpabilidad de Kremer, su comportamiento antes y durante la audiencia y la expresión de arrepentimiento.

 

De esta manera, el rugbier de 29 años, nacido en Concordia, quedará habilitado para volver a jugar a partir del 19 de octubre.

 

Los cuatro partidos que se perderá

La suspensión dejará al entrerriano afuera de tres encuentros correspondientes al Top 14. No podrá jugar frente a Castres, el 26 de septiembre; La Rochelle, el 3 de octubre; y Bordeaux, el 10 de octubre.

 

Además, Kremer tampoco estará disponible para el estreno de Clermont en la Champions Cup frente a Leinster, programado para el 17 de octubre.

 

La expulsión ante Bayonne fue la cuarta tarjeta roja que recibió Kremer durante su carrera.

Qué ocurrirá con Los Pumas

Pese a la sanción, el forward estará nuevamente habilitado antes del próximo compromiso del seleccionado argentino.

 

Los Pumas volverán a jugar el 6 de noviembre frente a Irlanda en Dublín, en el segundo tramo del Nations Championship.

 

De esta manera, Kremer podrá estar disponible para el seleccionado nacional, aunque deberá permanecer casi un mes sin actividad oficial con Clermont como consecuencia de la expulsión sufrida ante Bayonne.

 

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Marcos Kremer Rugby Los Pumas Clermont Bayonne Champions Cup rugby internacional
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