Primer oro argentino en atletismo: Micaela Levaggi ganó los 1500 metros en Santa Fe

El primer oro argentino en atletismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegó de la mano de Micaela Levaggi, quien este miércoles se consagró campeona en los 1500 metros femeninos. La atleta nacional se impuso en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital santafesina.

La victoria tuvo un significado especial para la delegación nacional, ya que representó la primera medalla dorada conseguida por Argentina en atletismo durante esta edición de los Juegos. Levaggi pudo celebrar, además, ante el público argentino que acompañó la definición.

Tras completar la exigente prueba, la flamante campeona reconoció que atravesó momentos de incertidumbre durante la carrera. “La verdad que en un momento pensé que se me iba la medalla de cualquier color. Los gritos de la gente al último, cuando me abrí en la última recta, fueron lo que me dio el aporte”, expresó.

¡MEDALLA DE ORO PARA MICAELA LEVAGGI!🇦🇷🏃‍♀️ Gran actuación de la atleta argentina que se quedó con el primer puesto en los 1.500 metros llanos. #JuegosSuramericanos https://t.co/JG5plgzSQ4 — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

El aliento del público en la última recta

Levaggi destacó especialmente la posibilidad de conseguir uno de los triunfos más importantes de su carrera en Argentina y acompañada por el aliento de los espectadores que llegaron hasta el CARD.

“Vivirlo acá, en mi país, creo que es lo que hace la diferencia”, sostuvo la atleta luego de alcanzar el primer puesto.

El acompañamiento desde las tribunas se hizo sentir particularmente durante los metros finales, cuando la argentina necesitó sostener el esfuerzo para quedarse con la victoria. La propia corredora reconoció posteriormente la influencia que tuvieron esos gritos en la definición, publicó Aire de Santa Fe.

Foto: La Voz.

Una carrera diferente para Levaggi

La campeona también analizó cómo se desarrollaron los 1500 metros y explicó que encontró una situación diferente respecto de otras pruebas. Habitualmente era ella quien proponía los cambios de ritmo, pero esta vez fueron sus adversarias quienes modificaron el desarrollo de la competencia.

“En otras carreras me acostumbré como a ser sola, que hacía este cambio de ritmo. Esta vez me lo hicieron las chicas”, relató Levaggi al explicar uno de los desafíos que presentó la final.

Pese a esa situación, la argentina había trabajado para responder ante distintos escenarios. Logró mantenerse en carrera, afrontar los cambios de ritmo y conservar fuerzas para disputar la definición en los metros finales.

El Odesur, un objetivo desde el año pasado

La medalla no fue producto de un objetivo planteado a último momento. Levaggi reveló que los Juegos Suramericanos ocupaban desde el año pasado un lugar central dentro de su preparación y planificación deportiva.

“Ya desde el año pasado me entrenaban, me decían: lo más importante el año que viene es el Odesur. Así que no te salgas del foco de eso”, recordó la atleta después de consagrarse.

La preparación terminó encontrando su recompensa en Santa Fe. Levaggi llegó a la competencia con los Juegos como uno de sus grandes objetivos y respondió con una victoria en la final de los 1500 metros.

Micaela Levaggi hizo historia en Santa Fe

La definición dejó una de las imágenes destacadas de la jornada para la delegación argentina. Levaggi cruzó la meta en el primer lugar y consiguió abrir el medallero dorado del atletismo nacional en estos Juegos Suramericanos.

El logro se produjo en el CARD de Santa Fe, uno de los escenarios de la competencia internacional que también tiene actividad en Rosario y Rafaela.

Con su triunfo en los 1500 metros femeninos, Micaela Levaggi consiguió el primer oro argentino en atletismo y se convirtió en una de las protagonistas argentinas de la jornada. Una conquista que tuvo detrás meses de preparación y que, según reconoció la propia campeona, encontró en el aliento del público argentino un impulso decisivo para alcanzar la meta.