Tormentas en Entre Ríos: anticipan más de 55 milímetros entre domingo y martes

Las tormentas en Entre Ríos llegarán tras varios días de ascenso térmico y aumento de la humedad. Un frente frío avanzará entre domingo y lunes y los acumulados podrían superar los 55 milímetros hasta la madrugada del martes.
Las tormentas en Entre Ríos marcarán el cierre de septiembre luego de varios días caracterizados por el aumento progresivo de las temperaturas, el predominio del viento norte y una creciente presencia de humedad. El ingreso de un frente frío entre el domingo y el lunes generará un marcado cambio de las condiciones, con fenómenos que podrían prolongarse hasta el martes.
Antes de la llegada del sistema frontal, los vientos del norte favorecerán el ingreso de aire cálido y húmedo desde el centro del continente. Este escenario provocará un calentamiento progresivo en buena parte de Argentina, que alcanzará su mayor intensidad hacia el viernes y se extenderá desde el Noroeste hasta el Litoral.
En Entre Ríos, además del incremento de las marcas térmicas, será determinante el aumento de la humedad. La combinación dejará una masa de aire cálido y húmedo instalada sobre la región antes del avance de aire más frío desde el sur.
Un frente frío cambiará las condiciones
El escenario comenzará a modificarse durante el fin de semana. El contraste entre la masa de aire cálido y húmedo ubicada sobre el centro y norte argentino y el aire frío que avanzará desde el sur favorecerá el desarrollo de áreas de fuerte inestabilidad.
El frente frío ingresará entre el domingo y el lunes, mientras que las condiciones inestables podrían prolongarse durante el martes. Los fenómenos se concentrarán principalmente sobre el Litoral y el este de la región Pampeana, con chaparrones y tormentas de distribución irregular.
Entre Ríos aparece entre las provincias donde se proyectan los mayores acumulados. Hasta la madrugada del martes podrían superarse los 55 milímetros, aunque el carácter convectivo de los fenómenos hará que las cantidades registradas puedan presentar importantes diferencias entre localidades e incluso entre zonas cercanas.
Entre Ríos, entre las zonas con mayores acumulados
Las estimaciones posicionan a la provincia por encima de otros sectores de la región central en cuanto a los registros esperados. En el norte de Buenos Aires podrían acumularse alrededor de 35 milímetros, mientras que Mar del Plata alcanzaría unos 30, Resistencia 26 y Rosario cerca de 25 milímetros.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires se proyectan aproximadamente 19 milímetros y para Córdoba unos 14. Hacia el oeste, en cambio, los aportes serían sensiblemente menores: Santa Rosa, San Luis y sectores del NOA podrían recibir menos de ocho milímetros.
La distribución de los acumulados no será homogénea. Al tratarse de fenómenos de naturaleza convectiva, algunas áreas podrán recibir importantes cantidades de agua en períodos relativamente cortos, mientras que otras cercanas podrían registrar valores inferiores.
Ascenso térmico antes de las tormentas
Antes de este cambio, las temperaturas continuarán en aumento en gran parte de Argentina. El ascenso será especialmente marcado en el NOA, Cuyo y el norte del territorio nacional, donde algunos puntos podrían acercarse a los 35 °C hacia el viernes.
La Rioja podría alcanzar valores cercanos a 35 °C y Santiago del Estero rondaría los 34 °C. En Salta, Tucumán y San Juan las máximas podrían ubicarse alrededor de los 33 °C, mientras que Formosa y Resistencia alcanzarían aproximadamente los 31 °C.
El incremento térmico será menos pronunciado hacia el este y el sur. Rosario rondaría los 26 °C, Buenos Aires los 24 °C y Mar del Plata apenas los 17 °C. Al mismo tiempo, la persistencia de los vientos del norte aumentará progresivamente la humedad sobre el centro y este del país.
Qué ocurrirá durante el domingo y lunes
La llegada del frente encontrará una atmósfera cargada de humedad y con temperaturas elevadas, especialmente sobre el centro y norte argentino. Ese contraste será el responsable de activar las áreas de inestabilidad que posteriormente avanzarán sobre el Litoral.
Entre Ríos quedará particularmente involucrada en esta situación. El período de mayor atención comenzará durante el domingo y continuará el lunes, aunque la inestabilidad podría persistir hasta las primeras horas del martes, indicó Meteored.
De esta manera, la última semana de septiembre tendrá dos etapas claramente diferenciadas en la provincia: primero se registrará un progresivo ascenso térmico acompañado por viento norte y mayor humedad y, posteriormente, las tormentas en Entre Ríos podrían dejar acumulados superiores a los 55 milímetros, con el avance del frente frío entre el domingo y el lunes.