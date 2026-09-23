Argentina Sub-19 venció a Perú con un gol agónico y jugará por el oro

El equipo dirigido por Diego Placente ganó 1-0 en el estadio Marcelo Bielsa, con un gol de Santiago Espíndola a los 44 minutos del segundo tiempo. La final se disputará el viernes a las 15.
La Selección Argentina Sub-19 venció 1-0 a Perú este miércoles en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Santiago Espíndola marcó el gol a los 44 minutos del segundo tiempo y aseguró para el equipo de Diego Placente la posibilidad de disputar la medalla de oro el viernes a las 15.
El encuentro comenzó parejo y Nicolás Rengifo protagonizó la primera aproximación peruana. Con el avance de los minutos, Argentina tomó el control y generó las ocasiones más claras, aunque no logró convertir antes del descanso.
A los 13 minutos, Franco Domínguez eludió al arquero Fabrisio Mesías, pero remató desviado cuando tenía el arco a disposición. Más tarde, un disparo de media distancia de Ramiro Tulián obligó a intervenir al guardameta peruano.
⚽️ #Argentina 🇦🇷 1🆚 Perú 🇵🇪 0
⏱ ¡Final del partido! La Selección de Diego Placente venció a Perú con gol de Santiago Espíndola y se clasificó a la gran final del próximo viernes.
📍 Estadio Marcelo Bielsa pic.twitter.com/X4DJxLOuuy— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026
El gol llegó sobre el cierre
En el segundo tiempo, Argentina sostuvo la búsqueda. Ian Subiabre tuvo una oportunidad y Domínguez volvió a acercarse al gol tras una asistencia de Uriel Ojeda, pero Perú mantuvo el empate con su trabajo defensivo.
Cuando el partido se encaminaba al cierre sin goles, un saque lateral largo terminó en un despeje defectuoso de la defensa peruana. Espíndola recogió el rebote y convirtió con un remate potente que puso el 1-0 definitivo.
¡ARGENTINA IRÁ POR LA DORADA EN FÚTBOL!
La selección sub-19 se clasificó a la final en los Juegos Suramericanos tras vencer a Perú por 1 a 0 con gol de Espíndola. ¡FELICITACIONES! 👏🏻🇦🇷 pic.twitter.com/nnOkN9Us2T— TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026
Argentina llegó a la semifinal después de empatar 1-1 con Venezuela en la fase de grupos. Con la victoria ante Perú, aseguró al menos la medalla de plata y buscará el oro en la final del viernes. El seleccionado peruano jugará por el bronce.
¡AGÓNICO GOL DE ARGENTINA!
A los 90', Espíndola puso el 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/WcCxIXhcPd— TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026