Argentina Sub-19 venció a Perú con un gol agónico y jugará por el oro

Espíndola recogió el rebote y convirtió con un remate potente que puso el 1-0 definitivo.

La Selección Argentina Sub-19 venció 1-0 a Perú este miércoles en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Santiago Espíndola marcó el gol a los 44 minutos del segundo tiempo y aseguró para el equipo de Diego Placente la posibilidad de disputar la medalla de oro el viernes a las 15.

El encuentro comenzó parejo y Nicolás Rengifo protagonizó la primera aproximación peruana. Con el avance de los minutos, Argentina tomó el control y generó las ocasiones más claras, aunque no logró convertir antes del descanso.

🏆 #Sub19 - #Suramericanos2026 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 1🆚 Perú 🇵🇪 0 ⏱ ¡Final del partido! La Selección de Diego Placente venció a Perú con gol de Santiago Espíndola y se clasificó a la gran final del próximo viernes. 📍 Estadio Marcelo Bielsa pic.twitter.com/X4DJxLOuuy — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026

A los 13 minutos, Franco Domínguez eludió al arquero Fabrisio Mesías, pero remató desviado cuando tenía el arco a disposición. Más tarde, un disparo de media distancia de Ramiro Tulián obligó a intervenir al guardameta peruano.

El gol llegó sobre el cierre

En el segundo tiempo, Argentina sostuvo la búsqueda. Ian Subiabre tuvo una oportunidad y Domínguez volvió a acercarse al gol tras una asistencia de Uriel Ojeda, pero Perú mantuvo el empate con su trabajo defensivo.

¡ARGENTINA IRÁ POR LA DORADA EN FÚTBOL! La selección sub-19 se clasificó a la final en los Juegos Suramericanos tras vencer a Perú por 1 a 0 con gol de Espíndola. ¡FELICITACIONES! 👏🏻🇦🇷 pic.twitter.com/nnOkN9Us2T — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Cuando el partido se encaminaba al cierre sin goles, un saque lateral largo terminó en un despeje defectuoso de la defensa peruana. Espíndola recogió el rebote y convirtió con un remate potente que puso el

¡AGÓNICO GOL DE ARGENTINA! A los 90', Espíndola puso el 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/WcCxIXhcPd — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Argentina llegó a la semifinal después de empatar 1-1 con Venezuela en la fase de grupos. Con la victoria ante Perú, aseguró al menos la medalla de plata y buscará el oro en la final del viernes. El seleccionado peruano jugará por el bronce.