Una vaca tuvo trillizos en Córdoba: un caso que ocurre cada 100 mil partos

Una vaca tuvo trillizos en Córdoba mediante un parto natural y sin asistencia, un fenómeno que, según explicó el veterinario Carlos Bertolino, ocurre aproximadamente una vez cada 100 mil nacimientos bovinos. El particular caso se registró en el establecimiento San José, ubicado en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia.

La madre es una vaca Aberdeen Angus colorada que forma parte del rodeo de cría del establecimiento, según informó La Voz del Interior. Los tres terneros completaron la gestación y fueron descubiertos cuando el personal realizaba una recorrida habitual por el campo. Según estimó Bertolino, la vaca se encontraba entre su quinto y sexto parto.

La sorpresa comenzó cuando los trabajadores encontraron a la madre acompañada por dos terneros que estaban mamando. A pocos metros observaron una tercera cría echada y, en un primer momento, consideraron que podía pertenecer a otra vaca. "Se sorprendieron cuando la vaca lo fue a buscar y también se prendió a mamar", relató el profesional a LV16 Radio Río Cuarto.

Confirmaron que los tres terneros eran de la misma vaca

Ante la situación, el personal recorrió el establecimiento para determinar si otra vaca había parido recientemente y podía ser la madre del tercer animal. La búsqueda no arrojó resultados y terminó por confirmar el inusual nacimiento.

"Recorrieron por las dudas de que hubiera una tercera vaca que hubiese dejado el ternero, pero no había ninguna que correspondiera. Ahí nos llamó la atención que realmente eran trillizos", explicó Bertolino.

El veterinario remarcó que los nacimientos triples son extremadamente infrecuentes en los bovinos. "Es muy raro. Se da un caso cada 100 mil pariciones. Por ahí ocurre un poco más seguido en rodeos Holando, donde puede llegar a darse un caso cada 75 mil partos", indicó.

Por qué el nacimiento resulta excepcional

La particularidad del caso no radica solamente en que la vaca haya gestado tres crías. El especialista explicó que también es poco frecuente que una gestación múltiple llegue a término sin abortos ni otras complicaciones y que, además, el nacimiento pueda producirse sin intervención.

"Lo complejo es que estos partos culminen bien, que no haya abortos y que lleguen a término. Lo más llamativo es que haya sido por parto natural y no asistido", destacó el profesional.

Bertolino indicó que las gestaciones múltiples pueden presentarse con mayor frecuencia en animales con varios partos previos. Sin embargo, aclaró que lo habitual en la reproducción bovina sigue siendo una única cría. "En los bovinos, como en los humanos, lo lógico y natural es que tengan una cría por parto. Los mellizos tienen un porcentaje un poco mayor, pero los trillizos y cuatrillizos son muy raros", sostuvo.

Los trillizos fueron concebidos por monta natural

Otro de los datos destacados es que la gestación se produjo mediante servicio natural. En el establecimiento se trabaja con un esquema reproductivo estacionado que comienza con inseminación artificial y posteriormente continúa durante tres meses con monta natural.

"Todo lo correspondiente a la inseminación ya había nacido, así que este parto fue producto de monta natural", precisó Bertolino. La vaca pertenece a una raza destinada a la producción de carne y el establecimiento desarrolla un ciclo completo, desde la cría hasta la recría de los animales.

En ese contexto, el nacimiento adquiere además relevancia desde el punto de vista productivo. "En la cría, uno busca tener un ternero por vaca por año, algo que ya es complejo de lograr. Tener tres en uno es una muy buena noticia", destacó.

Cómo se alimenta el rodeo

El rodeo se mantiene principalmente sobre pastos naturales y algunas pasturas implantadas. Según explicó el veterinario, los animales no reciben suplementación de manera permanente y solamente se incorpora alimentación adicional cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Durante el invierno, por ejemplo, pueden recibir rollos o heno para complementar la disponibilidad de pasturas. "Se los alimenta muy bien, pero siempre sobre pasturas naturales y algunas implantadas. No se suplementa más que en algún momento necesario del invierno", explicó.